Этот рецепт спаржи точно стоит того, чтобы его попробовал каждый. Несколько простых приложений, акцент сыра Дор блю – и вы погружаетесь в сплошное наслаждение. 24 Канал советует при случае приготовить спаржу по рецепту из инстаграма известного шефа Владимира Ярославского.
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Рецепт спаржи с Дор блю
- Время: 45 минут
- Порций: 4 – 5
Ингредиенты:
– 600 граммов спаржи;
– 75 граммов лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 40 граммов белого сухого вина;
– 30 граммов масла;
– 25 граммов муки;
– 150 граммов бульона;
– 100 граммов сливок 30%;
– 40 граммов петрушки;
– соль, перец, травы;
– сухари крупного помола;
– 100 граммов сыра Дор блю.
Приготовление:
- Очистите спаржу: овощечисткой снимите тонкий верхний слой с нижней части стеблей - он жесткий и волокнистый. Если кончики твердоватые, слегка надрежьте их. Промойте спаржу и положите в холодную воду.
- Приготовьте соус: в сотейнике растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте до легкого золотистого цвета - это основа соуса ру.
- Затем постепенно влейте бульон и сливки, добавьте щепотку соли и щепотку молотого мускатного ореха. Доведите до кипения и варите до загустения.
- Отдельно обжарьте измельченный лук с чесноком, влейте белое вино и выпарите жидкость.
- Переложите в блендер соус, обжаренный лук с чесноком и добавьте горсть свежей петрушки. Взбейте до однородной консистенции.
- Пропустите соус через сито, посолите по вкусу - спаржу не солите, поэтому соус должен быть выразительным.
- В форму для запекания налейте часть соуса, равномерно положите спаржу, полейте оставшимся соусом. Посыпьте панировочными сухарями, положите раскрошенный сыр Дор блю и сбрызните немного маслом.
- Запекайте в разогретой духовке при температуре 185 градусов примерно 17 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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