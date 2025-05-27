Він готується сам: смачнющий сніданок зі спаржі та яєць
- Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася рецептом сніданку зі спаржі та яєць.
- Для приготування потрібно 6-8 стебел спаржі, 4 яйця, сіль, перець, 50 грамів моцарели, 20 грамів сиру Фелата, олія або вершкове масло.
Якщо смачно поснідати, то й день розпочнеться у чудовому гуморі. І для цього зовсім не обовʼязково витрачати час чи докладати зусиль.
Для приготування цього сніданку вам не потрібно навіть стояти біля плити, а страва дасть сили та енергію на нові звершення. 24 Канал рекомендує почати день зі сніданком, рецептом якого поділилася суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.
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Рецепт сніданку зі спаржею
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 6 – 8 стебел саржі;
– 4 яйця;
– сіль та перець до смаку;
– 50 грамів моцарели;
– 20 грамів сиру Фелата;
– олія або вершкове масло.
Приготування:
Миємо спаржу та відламуємо жорсткі кінці. Якщо стебла зрілі, зачищаємо шкірку овочечисткою до середини.
Викладаємо підготовлену спаржу у форму для запікання. Вбиваємо зверху яйця, додаємо сіль, перець і посипаємо двома видами сиру.
Поливаємо овочі олією або розкладаємо шматочки вершкового масла.
Запікаємо у духовці чи аерогрилі протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів, поки яйця не схопляться, а сир не підрум’яниться.
Смачного!
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