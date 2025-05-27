Він готується сам: смачнющий сніданок зі спаржі та яєць

Якщо смачно поснідати, то й день розпочнеться у чудовому гуморі. І для цього зовсім не обовʼязково витрачати час чи докладати зусиль.

Для приготування цього сніданку вам не потрібно навіть стояти біля плити, а страва дасть сили та енергію на нові звершення. 24 Канал рекомендує почати день зі сніданком, рецептом якого поділилася суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.

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Рецепт сніданку зі спаржею

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 – 8 стебел саржі;

– 4 яйця;

– сіль та перець до смаку;

– 50 грамів моцарели;

– 20 грамів сиру Фелата;

– олія або вершкове масло.

Приготування:

Миємо спаржу та відламуємо жорсткі кінці. Якщо стебла зрілі, зачищаємо шкірку овочечисткою до середини. Викладаємо підготовлену спаржу у форму для запікання. Вбиваємо зверху яйця, додаємо сіль, перець і посипаємо двома видами сиру. Поливаємо овочі олією або розкладаємо шматочки вершкового масла. Запікаємо у духовці чи аерогрилі протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів, поки яйця не схопляться, а сир не підрум’яниться.

Смачного!

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