Для приготовления этого завтрака вам не нужно даже стоять у плиты, а блюдо даст силы и энергию на новые свершения. 24 Канал рекомендует начать день с завтраком, рецептом которого поделилась суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

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Рецепт завтрака со спаржей

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 6 – 8 стеблей саржи;
– 4 яйца;
– соль и перец по вкусу;
– 50 граммов моцареллы;
– 20 граммов сыра Фелата;
– масло или сливочное масло.

Приготовление:

  1. Моем спаржу и отламываем жесткие концы. Если стебли зрелые, зачищаем кожуру овощечисткой до середины.

  2. Выкладываем подготовленную спаржу в форму для запекания. Вбиваем сверху яйца, добавляем соль, перец и посыпаем двумя видами сыра.

  3. Поливаем овощи маслом или раскладываем кусочки сливочного масла.

  4. Запекаем в духовке или аэрогриле в течение 20 минут при температуре 180 градусов, пока яйца не схватятся, а сыр не подрумянится.

Приятного аппетита!

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