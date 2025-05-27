Для приготовления этого завтрака вам не нужно даже стоять у плиты, а блюдо даст силы и энергию на новые свершения. 24 Канал рекомендует начать день с завтраком, рецептом которого поделилась суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

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Рецепт завтрака со спаржей

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 6 – 8 стеблей саржи;

– 4 яйца;

– соль и перец по вкусу;

– 50 граммов моцареллы;

– 20 граммов сыра Фелата;

– масло или сливочное масло.

Приготовление:

Моем спаржу и отламываем жесткие концы. Если стебли зрелые, зачищаем кожуру овощечисткой до середины. Выкладываем подготовленную спаржу в форму для запекания. Вбиваем сверху яйца, добавляем соль, перец и посыпаем двумя видами сыра. Поливаем овощи маслом или раскладываем кусочки сливочного масла. Запекаем в духовке или аэрогриле в течение 20 минут при температуре 180 градусов, пока яйца не схватятся, а сыр не подрумянится.

Приятного аппетита!

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