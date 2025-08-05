За народною традицією вважається, що яблуко символізує мир у домі. У День Спаса заведено насолоджуватися принаймні одним яблуком у поєднанні з медом. Також можна приготувати ароматний пиріг.

Найпопулярніший варіант яблучної випічки – шарлотка, що просто тане в роті. Рецептом ідеального пирога на Спаса ділиться 24 Канал з посиланням на Smachno.ua. Читайте також Смачно, ніжно і без шкоди для фігури: готуємо ягідну панакоту без цукру Як приготувати шарлотку з яблуками? Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8 Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 3 яблука;

– 1 склянка цукру;

– 1/3 чайної ложки гашеної соди;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка кориці меленої. Приготування: Відокремте білки від жовтків. Білки збийте в міцну піну міксером, поступово додаючи цукор.

Продовжуйте збивати, додаючи по одному жовтки, потім гашену соду та борошно. Тісто за консистенцією має нагадувати сметану. Додайте корицю.

Очистьте та наріжте шматочками яблука. Укладіть їх на дно змащеної форми та залийте тістом.

Поставте пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Перевірте готовність за допомогою зубочистки: якщо тісто на ній не залишається – значить готово.

Зверху посипте шарлотку корицею або цукровою пудрою, й подавайте до столу. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і меренговий рулет з полуницею.