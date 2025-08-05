Вже завтра віряни святкуватимуть Преображення, також відоме в народі як Спаса. Смачне застілля – важливий ритуал святкування, але на столі в цей день можуть бути не всі продукти.

Преображення часто називають Яблучним Спасом, саме тому цей фрукт є центральним елементом кошиків, які віряни освячують в церкві. А які продукти під забороною в це свято — розповідає 24 Канал з посиланням на Новини Live.

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Що не можна їсти на Спаса?

До 14 серпня триває Успенський піст. Відповідно, усі продукти тваринного походження, тобто мʼясо, молоко та яйця, в цей час під забороною. Про алкоголь навіть зайве згадувати – від нього в цей час варто відмовитися.

Втім, на Спаса є невеличке послаблення: вірянам можна поласувати рибою, додати у їжу олію та пити вино. Це єдиний виняток – усі інші страви повинні бути пісними.

"Фруктова зірка" свята для вірян / Фото Pixabay

Що приготувати на Яблучного Спаса?

Зазвичай святкове застілля є доволі скромним, адже це свято – можливість очистити думки і тіло. Салати, риба та вареники улюблені вареники можуть стати чудовою трапезою для ваших рідних і близьких.

А ще – обовʼязково приготуйте смаколик з яблука. Наприклад, ароматну шарлотку, над якою не доведеться довго клопотатися, а смак вийде просто неймовірним.

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