Шарлотка з яблуками – улюблена випічка як початківців, так і досвідчених господинь. Насолода без зайвих клопотів – ось влучний синонім до цієї страви. 24 Канал рекомендує насолодитися улюбленим смаколиком за рецептом порталу The Page.

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Як приготувати шарлотку з яблуками?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 4 яблука;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів масла для змащування форми;

– 2 столові ложки цукрової пудри для прикраси.

Приготування:

Збийте яйця з цукром до стійкої піни. Поступово додавайте просіяне борошно з розпушувачем та замішайте однорідне тісто. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму застеліть пергаментом та змастіть маслом. Яблука почистіть, видаліть серцевини та наріжте дольками. Вилийте у форму трішки тіста, викладіть яблука та покрийте їх рештою тіста. Випікайте 45 – 50 хвилин до сухої зубочистки. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Смачного!

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