Шарлотка з яблуками – улюблена випічка як початківців, так і досвідчених господинь. Насолода без зайвих клопотів – ось влучний синонім до цієї страви. 24 Канал рекомендує насолодитися улюбленим смаколиком за рецептом порталу The Page.
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Як приготувати шарлотку з яблуками?
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 4 яблука;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів масла для змащування форми;
– 2 столові ложки цукрової пудри для прикраси.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до стійкої піни. Поступово додавайте просіяне борошно з розпушувачем та замішайте однорідне тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму застеліть пергаментом та змастіть маслом.
- Яблука почистіть, видаліть серцевини та наріжте дольками. Вилийте у форму трішки тіста, викладіть яблука та покрийте їх рештою тіста.
- Випікайте 45 – 50 хвилин до сухої зубочистки. Перед подачею посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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