Шарлотка с яблоками – любимая выпечка как начинающих, так и опытных хозяек. Наслаждение без лишних хлопот – вот точный синоним к этому блюду. 24 Канал рекомендует насладиться любимым лакомством по рецепту портала The Page.

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Как приготовить шарлотку с яблоками?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 4 яблока;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов масла для смазывания формы;

– 2 столовые ложки сахарной пудры для украшения.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до устойчивой пены. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем и замешайте однородное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом. Яблоки почистите, удалите сердцевины и нарежьте дольками. Вылейте в форму немного теста, выложите яблоки и покройте их остальным тестом. Выпекайте 45 – 50 минут до сухой зубочистки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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