Шарлотка с яблоками – любимая выпечка как начинающих, так и опытных хозяек. Наслаждение без лишних хлопот – вот точный синоним к этому блюду. 24 Канал рекомендует насладиться любимым лакомством по рецепту портала The Page.
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Как приготовить шарлотку с яблоками?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 4 яблока;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов масла для смазывания формы;
– 2 столовые ложки сахарной пудры для украшения.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до устойчивой пены. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем и замешайте однородное тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом.
- Яблоки почистите, удалите сердцевины и нарежьте дольками. Вылейте в форму немного теста, выложите яблоки и покройте их остальным тестом.
- Выпекайте 45 – 50 минут до сухой зубочистки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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