Швидка закуска для тих, хто завжди поспішає: рецепт тако з тунцем
Часто на приготування їжі просто немає часу. Але навіть у шаленому ритмі можна знайти хвилинку, щоб приготувати щось смачне й корисне.
Тако з тунцем – ідеальний варіант для тих, хто цінує швидкість, легкість та яскравий смак, інформує 24 Канал з посиланням на przyslij przepis. Це чудова закуска і всього за 20 хвилин!
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Рецепт тако з тунцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 коржів тако;
– 1 банка тунця;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 маленька червона цибулина;
– 1 авокадо;
– 6 помідорів черрі;
– 6 редисок;
– кілька листків салату айсберг;
– 1 свіжий огірок.
Медова заправка:
– 1 столова ложка рідкого меду;
– 1 столова ложка лимонного соку (або винного оцту);
– дрібка солі;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– свіжомелений перець – до смаку.
Часниковий соус:
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка натурального йогурту;
– 1 чайна ложка легкого майонезу;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Для медової заправки налийте мед, оливкову олію та лимонний сік або винний оцет у невелику баночку.
- Додайте сіль і перець, закрийте банку та струсіть кілька разів, доки інгредієнти не змішаються.
- Для часникового соусу змішайте всі інгредієнти з пресованим часником.
- Приправте сіллю й перцем до смаку.
- Злийте тунець, покладіть його в миску й розімніть виделкою. Всі овочі помийте й обсушіть.
- Очистьте авокадо від шкірки й поріжте скибочками.
- Очистьте та подрібніть цибулю.
- Редис і огірок наріжте кружальцями, а помідори чері – четвертинками.
- Салат порвіть на шматочки.
- Додайте до тунця нарізану цибулю, влийте ложку медового вінегрету, всипте сіль і перець до смаку, перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть готові тако на деко відкритими краями вниз і нагрівайте 2–3 хвилини.
- Наповніть розігріті черепашки: спочатку покладіть нарізаний салат, потім начинку з тунця, далі викладіть скибочки авокадо та решту нарізаних овочів.
- Полийте готовий тако медовим вінегретом і невеликою кількістю часникового соусу.
- Посипте петрушкою та подавайте одразу.
Смачного!
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