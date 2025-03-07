Тако с тунцом – идеальный вариант для тех, кто ценит скорость, легкость и яркий вкус, информирует 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis. Це замечательная закуска и всего за 20 минут!

Интересно Если делать, то только так: как правильно замораживать мясо – есть один секрет

Рецепт тако с тунцом

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 лепешек тако;

– 1 банка тунца;

– 1 репчатая луковица;

– 1 маленькая красная луковица;

– 1 авокадо;

– 6 помидоров черри;

– 6 редисок;

– несколько листьев салата айсберг;

– 1 свежий огурец.

Медовая заправка:

– 1 столовая ложка жидкого меда;

– 1 столовая ложка лимонного сока (или винного уксуса);

– щепотка соли;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– свежемолотый перец – по вкусу.

Чесночный соус:

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка натурального йогурта;

– 1 чайная ложка легкого майонеза;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу.

Приготовление:

Для медовой заправки налейте мед, оливковое масло и лимонный сок или винный уксус в небольшую баночку. Добавьте соль и перец, закройте банку и встряхните несколько раз, пока ингредиенты не смешаются. Для чесночного соуса смешайте все ингредиенты с прессованным чесноком. Приправьте солью и перцем по вкусу. Слейте тунец, положите его в миску и разомните вилкой. Все овощи помойте и обсушите. Очистите авокадо от кожуры и порежьте ломтиками. Очистите и измельчите лук. Редис и огурец нарежьте кружочками, а помидоры черри – четвертинками. Салат порвите на кусочки. Добавьте к тунцу нарезанный лук, влейте ложку медового винегрета, всыпьте соль и перец по вкусу, перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите готовые тако на противень открытыми краями вниз и нагревайте 2–3 минуты. Наполните разогретые ракушки: сначала положите нарезанный салат, затем начинку из тунца, далее выложите ломтики авокадо и остальные нарезанные овощи. Полейте готовый тако медовым винегретом и небольшим количеством чесночного соуса. Посыпьте петрушкой и подавайте сразу.

Приятного аппетита!

Они такие воздушные: как приготовить оладьи на кефире: как приготовить оладьи на кефире.