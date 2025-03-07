Тако с тунцом – идеальный вариант для тех, кто ценит скорость, легкость и яркий вкус, информирует 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis. Це замечательная закуска и всего за 20 минут!
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Рецепт тако с тунцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 лепешек тако;
– 1 банка тунца;
– 1 репчатая луковица;
– 1 маленькая красная луковица;
– 1 авокадо;
– 6 помидоров черри;
– 6 редисок;
– несколько листьев салата айсберг;
– 1 свежий огурец.
Медовая заправка:
– 1 столовая ложка жидкого меда;
– 1 столовая ложка лимонного сока (или винного уксуса);
– щепотка соли;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– свежемолотый перец – по вкусу.
Чесночный соус:
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка натурального йогурта;
– 1 чайная ложка легкого майонеза;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Для медовой заправки налейте мед, оливковое масло и лимонный сок или винный уксус в небольшую баночку.
- Добавьте соль и перец, закройте банку и встряхните несколько раз, пока ингредиенты не смешаются.
- Для чесночного соуса смешайте все ингредиенты с прессованным чесноком.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Слейте тунец, положите его в миску и разомните вилкой. Все овощи помойте и обсушите.
- Очистите авокадо от кожуры и порежьте ломтиками.
- Очистите и измельчите лук.
- Редис и огурец нарежьте кружочками, а помидоры черри – четвертинками.
- Салат порвите на кусочки.
- Добавьте к тунцу нарезанный лук, влейте ложку медового винегрета, всыпьте соль и перец по вкусу, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите готовые тако на противень открытыми краями вниз и нагревайте 2–3 минуты.
- Наполните разогретые ракушки: сначала положите нарезанный салат, затем начинку из тунца, далее выложите ломтики авокадо и остальные нарезанные овощи.
- Полейте готовый тако медовым винегретом и небольшим количеством чесночного соуса.
- Посыпьте петрушкой и подавайте сразу.
Приятного аппетита!
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