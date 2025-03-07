Тако з тунцем – ідеальний варіант для тих, хто цінує швидкість, легкість та яскравий смак, інформує 24 Канал з посиланням на przyslij przepis. Це чудова закуска і всього за 20 хвилин!

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Рецепт тако з тунцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 коржів тако;

– 1 банка тунця;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1 маленька червона цибулина;

– 1 авокадо;

– 6 помідорів черрі;

– 6 редисок;

– кілька листків салату айсберг;

– 1 свіжий огірок.

Медова заправка:

– 1 столова ложка рідкого меду;

– 1 столова ложка лимонного соку (або винного оцту);

– дрібка солі;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– свіжомелений перець – до смаку.

Часниковий соус:

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка натурального йогурту;

– 1 чайна ложка легкого майонезу;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Для медової заправки налийте мед, оливкову олію та лимонний сік або винний оцет у невелику баночку. Додайте сіль і перець, закрийте банку та струсіть кілька разів, доки інгредієнти не змішаються. Для часникового соусу змішайте всі інгредієнти з пресованим часником. Приправте сіллю й перцем до смаку. Злийте тунець, покладіть його в миску й розімніть виделкою. Всі овочі помийте й обсушіть. Очистьте авокадо від шкірки й поріжте скибочками. Очистьте та подрібніть цибулю. Редис і огірок наріжте кружальцями, а помідори чері – четвертинками. Салат порвіть на шматочки. Додайте до тунця нарізану цибулю, влийте ложку медового вінегрету, всипте сіль і перець до смаку, перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть готові тако на деко відкритими краями вниз і нагрівайте 2–3 хвилини. Наповніть розігріті черепашки: спочатку покладіть нарізаний салат, потім начинку з тунця, далі викладіть скибочки авокадо та решту нарізаних овочів. Полийте готовий тако медовим вінегретом і невеликою кількістю часникового соусу. Посипте петрушкою та подавайте одразу.

Смачного!

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