Заморожування м'яса в маринаді – секрет смачних страв всього за кілька хвилин, інформує 24 Канал посиланням на pysznosci. Цей неочевидний спосіб надасть м’ясу насиченого смаку, тож після приготування ніхто й не запідозрить, що продукт був у морозилці.

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Економія часу і насиченість смаку

Заморожування м'яса в маринаді – ідеальне рішення для зайнятих людей, які цінують смачні страви. М'ясо, поставлене в морозильну камеру з улюбленим маринадом, не тільки набуває насиченого смаку, а й стає більш ніжним і соковитим.

Завдяки цьому після розморожування просто киньте м’ясо на сковороду або в духовку – і за кілька хвилин приготуєте смачну вечерю. Це ідеальний спосіб заощадити час і щодня насолоджуватися ароматними стравами.

Як зробити це правильно

Заморожування м'яса в маринаді – процес простий, але вимагає дотримання кількох важливих правил. Спочатку виберіть правильний маринад. Найкращими варіантами є маринади на основі оливкової олії, бульйону, соєвого соусу або бальзамічного оцту. Уникайте майонезу – при заморожуванні він змінює консистенцію.

Помістіть м’ясо в герметичний контейнер або пакет для заморозки, залийте його маринадом і закрийте. Заморожуйте м’ясо до 4 місяців, щоб зберегти його найкращий смак. Розморожуйте м'ясо повільно – у холодильнику або при кімнатній температурі.

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