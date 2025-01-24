"Шлях до серця через шлунок": ці легкі в приготуванні тістечка потішать половинку на Валентина

Вже зовсім скоро закохані відзначатимуть День Валентина. У таке свято хочеться потішити свою другу половинку, й зробити це можна, приготувавши щось смачненьке й водночас тематичне. Вдалим варіантом стане тістечко у вигляді сердечка з листкового тіста, ніжного вершкового крем-сиру та полуниці.

Випікання у духовці займе близько 15 хвилин, а результат приємно здивує. Рецептом полунично-сирного тістечка на листковому тісті ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food. Читайте також Більше не купуватиме в магазині: готуємо печиво "Вушка" з цукром, як у дитинстві Полунично-сирне тістечко на листковому тісті Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 9 Інгредієнти:

– 250 грамів листкового тіста;

– 60 грамів вершкового сиру;

– 25 грамів джему;

– 165 грамів полуниці;

– 1 яйце куряче;

– 15 мілілітрів води;

– цукрова пудра – до смаку. Приготування: Поки листкове тісто розморожується, у маленькій мисці за допомогою гумової лопатки змішайте вершковий сир, джем, притискаючи суміш уздовж дна та стінок миски, щоб розбити великі грудочки. Перемістіть у холодильник до використання.

Розріжте тісто у формі сердечок за допомогою форми для печива. Перекладіть сердечка на деко, застелене силіконовою підкладкою або пергаментним папером, на відстані одне від одного.

За допомогою гострого ножа злегка надріжте серця, не прорізаючи повністю нижню частину тіста. Додайте 1 чайну ложку вершково-сирної суміші в центр кожного сердечка, а потім розподіліть назовні, не доходячи до краю.

Додайте дрібно нарізану полуницю поверх вершкового сиру. Змастіть край сумішшю збитого яйця і води.

Випікайте в розігрітій духовці 14 – 15 хвилин, поки краї не стануть золотисто-коричневими. Дайте охолонути на решітці, й посипте цукровою пудрою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді ловіть ще рецепт торта "Наполеон" у стаканчиках.