"Шлях до серця через шлунок": ці легкі в приготуванні тістечка потішать половинку на Валентина
Вже зовсім скоро закохані відзначатимуть День Валентина. У таке свято хочеться потішити свою другу половинку, й зробити це можна, приготувавши щось смачненьке й водночас тематичне. Вдалим варіантом стане тістечко у вигляді сердечка з листкового тіста, ніжного вершкового крем-сиру та полуниці.
Випікання у духовці займе близько 15 хвилин, а результат приємно здивує. Рецептом полунично-сирного тістечка на листковому тісті ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food.
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Полунично-сирне тістечко на листковому тісті
- Час: 30 хвилин
- Порції: 9
Інгредієнти:
– 250 грамів листкового тіста;
– 60 грамів вершкового сиру;
– 25 грамів джему;
– 165 грамів полуниці;
– 1 яйце куряче;
– 15 мілілітрів води;
– цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- Поки листкове тісто розморожується, у маленькій мисці за допомогою гумової лопатки змішайте вершковий сир, джем, притискаючи суміш уздовж дна та стінок миски, щоб розбити великі грудочки. Перемістіть у холодильник до використання.
- Розріжте тісто у формі сердечок за допомогою форми для печива. Перекладіть сердечка на деко, застелене силіконовою підкладкою або пергаментним папером, на відстані одне від одного.
- За допомогою гострого ножа злегка надріжте серця, не прорізаючи повністю нижню частину тіста. Додайте 1 чайну ложку вершково-сирної суміші в центр кожного сердечка, а потім розподіліть назовні, не доходячи до краю.
- Додайте дрібно нарізану полуницю поверх вершкового сиру. Змастіть край сумішшю збитого яйця і води.
- Випікайте в розігрітій духовці 14 – 15 хвилин, поки краї не стануть золотисто-коричневими. Дайте охолонути на решітці, й посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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