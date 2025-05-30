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30 травня, 20:13
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Хрумке та легке у приготуванні: тісто для пиріжків за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Це найшвидший рецепт тіста на пиріжки. 
  • Потрібно лише 15 хвилин, аби замісити тісто, а підходить воно для будь-якої начинки. 

Вдале тісто – це вже половина успіху у приготуванні улюблених пиріжків. З цим рецептом воно буде виходити саме таким.

Ароматні домашні пиріжки – це окремий вид кулінарного задоволення. А за правильним тістом ефект буде ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

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Рецепт тіста на пиріжки 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 12 – 14 пиріжків

Інгредієнти
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі (ще менше для солоної начинки);
– 70 грамів топленого вершкового масла;
– 120 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти змішуємо у глибокій ємності. 
  2. Вимішуємо тісто 4 – 5 хвилин. 
  3. Якщо тісто пристає до рук – додайте трішки борошна.
  4. Ділимо тісто на 12 – 14 кульок та формуємо пиріжки. 
  5. Залишилося додати начинку та випікати їх 15 – 20 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

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