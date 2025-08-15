Укр Рус
15 серпня, 17:30
Смачніше та ще й корисніше: крутимо томатний соус, який замінить кетчуп

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Томатний соус – альтернатива кетчупу, без цукру, крохмалю та консервантів, з літніми смаками для зимових страв.
  • Соус готується швидко та просто, й зберігається без холодильника.

Томатний соус – найкраща альтернатива магазинному кетчупу. На відміну від комерційних аналогів, він не містить цукру, крохмалю та консервантів. Натомість має багатий набір свіжих літніх смаків, які доповнюють страви в холодні зимові місяці.

А головне – цей соус чудово зберігається при кімнатній температурі, тож місце в холодильнику не займе. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на ДобріНовини.

Як закрити томатний соус, який замінить кетчуп?

  • Час: 2 години
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 3 кілограми м'ясистих помідорів; 
– 3 середні цибулини; 
– 2 – 3 зубчики часнику; 
– 2 столові ложки цукру; 
– 1 столова ложка солі; 
– 70 мілілітрів оцту 9%; 
– 1 столова ложка паприки; 
– дрібка чорного перцю.

Приготування:

  1. Помідори промийте, розріжте на шматки та пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером. 
     
  2. Цибулю подрібніть, часник пропустіть через прес. 
     
  3. У велику каструлю вилийте томатну масу, додайте цибулю, часник, цукор, сіль і спеції. Перемішайте і варіть на повільному вогні, помішуючи близько 1,5 години. Соус має зменшитися в об'ємі й стати густішим. 
     
  4. Наприкінці влийте оцет та проваріть ще 5 хвилин. 
     
  5. Гарячий соус розлийте по стерильних банках, закатайте кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.

Готово!

