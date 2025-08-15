Томатний соус – найкраща альтернатива магазинному кетчупу. На відміну від комерційних аналогів, він не містить цукру, крохмалю та консервантів. Натомість має багатий набір свіжих літніх смаків, які доповнюють страви в холодні зимові місяці.

А головне – цей соус чудово зберігається при кімнатній температурі, тож місце в холодильнику не займе. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на ДобріНовини. Читайте також Панацея від втоми та авітамінозу: закриваємо виноградний сік, який взимку оцінить кожен Як закрити томатний соус, який замінить кетчуп? Час: 2 години

2 години Порції: 1 Інгредієнти:

– 3 кілограми м'ясистих помідорів;

– 3 середні цибулини;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 70 мілілітрів оцту 9%;

– 1 столова ложка паприки;

– дрібка чорного перцю. Приготування: Помідори промийте, розріжте на шматки та пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером.

Цибулю подрібніть, часник пропустіть через прес.

У велику каструлю вилийте томатну масу, додайте цибулю, часник, цукор, сіль і спеції. Перемішайте і варіть на повільному вогні, помішуючи близько 1,5 години. Соус має зменшитися в об'ємі й стати густішим.

Наприкінці влийте оцет та проваріть ще 5 хвилин.

Гарячий соус розлийте по стерильних банках, закатайте кришками та переверніть догори дном до повного охолодження. Готово! Теж приготуйте: консервований буряк на зиму, який можна вживати самостійно або додавати до різноманітних страв, включаючи салати, гарніри та супи.