15 августа, 17:30
2

Вкуснее да еще и полезнее: крутим томатный соус, который заменит кетчуп

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Томатный соус – альтернатива кетчупу, без сахара, крахмала и консервантов, с летними вкусами для зимних блюд.
  • Соус готовится быстро и просто, и хранится без холодильника.

Томатный соус – лучшая альтернатива магазинному кетчупу. В отличие от коммерческих аналогов, он не содержит сахара, крахмала и консервантов. Зато имеет богатый набор свежих летних вкусов, которые дополняют блюда в холодные зимние месяцы.

А главное – этот соус прекрасно хранится при комнатной температуре, поэтому место в холодильнике не займет. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на ДобрыеНовости.

Как закрыть томатный соус, который заменит кетчуп?

  • Время: 2 часа
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 3 килограмма мясистых помидоров; 
– 3 средние луковицы; 
– 2 – 3 зубчика чеснока; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 1 столовая ложка соли; 
– 70 миллилитров уксуса 9%; 
– 1 столовая ложка паприки; 
– щепотка черного перца.

Приготовление:

  1. Помидоры промойте, разрежьте на куски и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. 
     
  2. Лук измельчите, чеснок пропустите через пресс. 
     
  3. В большую кастрюлю вылейте томатную массу, добавьте лук, чеснок, сахар, соль и специи. Перемешайте и варите на медленном огне, помешивая около 1,5 часа. Соус должен уменьшиться в объеме и стать более густым. 
     
  4. В конце влейте уксус и проварите еще 5 минут. 
     
  5. Горячий соус разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

Готово!

Тоже приготовьте: консервированную свеклу на зиму, которую можно употреблять самостоятельно или добавлять в различные блюда, включая салаты, гарниры и супы.