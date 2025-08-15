Томатный соус – лучшая альтернатива магазинному кетчупу. В отличие от коммерческих аналогов, он не содержит сахара, крахмала и консервантов. Зато имеет богатый набор свежих летних вкусов, которые дополняют блюда в холодные зимние месяцы.

А главное – этот соус прекрасно хранится при комнатной температуре, поэтому место в холодильнике не займет. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на ДобрыеНовости. Как закрыть томатный соус, который заменит кетчуп? Время: 2 часа

2 часа Порции: 1 Ингредиенты:

– 3 килограмма мясистых помидоров;

– 3 средние луковицы;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 70 миллилитров уксуса 9%;

– 1 столовая ложка паприки;

– щепотка черного перца. Приготовление: Помидоры промойте, разрежьте на куски и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

Лук измельчите, чеснок пропустите через пресс.

В большую кастрюлю вылейте томатную массу, добавьте лук, чеснок, сахар, соль и специи. Перемешайте и варите на медленном огне, помешивая около 1,5 часа. Соус должен уменьшиться в объеме и стать более густым.

В конце влейте уксус и проварите еще 5 минут.

Горячий соус разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками и переверните вверх дном до полного остывания. Готово!