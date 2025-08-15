Вкуснее да еще и полезнее: крутим томатный соус, который заменит кетчуп
- Томатный соус – альтернатива кетчупу, без сахара, крахмала и консервантов, с летними вкусами для зимних блюд.
- Соус готовится быстро и просто, и хранится без холодильника.
Томатный соус – лучшая альтернатива магазинному кетчупу. В отличие от коммерческих аналогов, он не содержит сахара, крахмала и консервантов. Зато имеет богатый набор свежих летних вкусов, которые дополняют блюда в холодные зимние месяцы.
А главное – этот соус прекрасно хранится при комнатной температуре, поэтому место в холодильнике не займет. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на ДобрыеНовости.
Как закрыть томатный соус, который заменит кетчуп?
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 3 килограмма мясистых помидоров;
– 3 средние луковицы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 70 миллилитров уксуса 9%;
– 1 столовая ложка паприки;
– щепотка черного перца.
Приготовление:
- Помидоры промойте, разрежьте на куски и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
- Лук измельчите, чеснок пропустите через пресс.
- В большую кастрюлю вылейте томатную массу, добавьте лук, чеснок, сахар, соль и специи. Перемешайте и варите на медленном огне, помешивая около 1,5 часа. Соус должен уменьшиться в объеме и стать более густым.
- В конце влейте уксус и проварите еще 5 минут.
- Горячий соус разлейте по стерильным банкам, закатайте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
Готово!
