25 липня, 17:29
Тонкі млинці "3 склянки", які не рвуться: за цим рецептом вийдуть навіть у чайників
Основні тези
- Тонкі млинці "3 склянки" – це простий рецепт млинців, де використовуються чіткі пропорції інгредієнтів: склянка молока, склянка окропу, склянка борошна.
- Цей рецепт гарантує, що тісто буде найніжнішим та еластичнішим. А головне – ці млинці не рвуться.
Тонкі й ароматні млинці вважаються вершиною страв з тіста. Щоб вони вийшли смачні, а головне не рвалися, треба дотримуватися точних пропорцій і додавати в тісто окріп і рослинну олію.
Тут на кулінарну арену виходить знаменитий рецепт млинців "Три склянки", які славляться своєю тонкістю. Як їх приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.
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Як приготувати тонкі млинці "Три склянки"?
- Час: 35 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 склянка молока;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка окропу;
– 3 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- Змішайте яйця, сіль, цукор, пів склянки молока і пів склянки борошна.
- Додайте залишок молока і борошна – перемішайте і влийте окріп. Наприкінці – олію, перемішайте.
- Смажте млинці на розігрітій сковороді на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте з улюбленими джемами та фруктами.
Смачного!