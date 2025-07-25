Тонкі млинці "3 склянки", які не рвуться: за цим рецептом вийдуть навіть у чайників

Тонкі й ароматні млинці вважаються вершиною страв з тіста. Щоб вони вийшли смачні, а головне не рвалися, треба дотримуватися точних пропорцій і додавати в тісто окріп і рослинну олію.

Тут на кулінарну арену виходить знаменитий рецепт млинців "Три склянки", які славляться своєю тонкістю. Як їх приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.

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Як приготувати тонкі млинці "Три склянки"?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 склянка молока;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка окропу;

– 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Змішайте яйця, сіль, цукор, пів склянки молока і пів склянки борошна.

Додайте залишок молока і борошна – перемішайте і влийте окріп. Наприкінці – олію, перемішайте.

Смажте млинці на розігрітій сковороді на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте з улюбленими джемами та фруктами.

Смачного!

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