4 інгредієнти й ні грама борошна: найкращий швидкий торт, який ви коли-небудь їли

Цей десерт підкорює усіх господинь з першого ж разу. Година часу – і на вашому столі апетитний тортик, який навіть не потрібно випікати! 24 Канал радить спробувати цю знахідку від порталу "На пенсії".

Цікаво Легендарний десерт: як приготувати торт, як знаменитий десерт від Kinder

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 120 грамів темного шоколаду;

– 70 грамів цукру;

для крему:

– 500 мілілітрів охолоджених вершків;

– 50 грамів цукрової пудри;

– шоколад для прикраси.

Приготування:

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

У глибокій мисці збийте жовтки з половиною цукрової пудри до світлої, пухкої маси. Влийте розтоплений шоколад, не припиняючи збивання, поки суміш не стане гладкою.

В окремій ємності збийте білки з дрібкою солі до щільної піни. Додайте залишок цукрової пудри поступово, продовжуючи збивати до утворення міцних піків.

Далі обережно поєднайте обидві суміші: білкову масу вводьте частинами в шоколадно-жовткову, перемішуючи лопаткою знизу вгору, щоб тісто залишилося повітряним.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Перелийте тісто у форму, застелену пергаментом, та рівномірно розподіліть по поверхні.

Випікайте приблизно 15 – 18 хвилин, слідкуючи, щоб корж залишався м’яким.

Після випікання дайте основі охолонути, а потім наріжте на 3 – 4 пласти залежно від бажаної висоти десерту.

Окремо збийте охолоджені вершки. Спочатку на низьких обертах міксера, збільшуйте швидкість поступово.

Коли маса почне густіти, додайте трохи цукрової пудри, але обережно, щоб крем не був надто солодким. Збивайте до утворення щільного крему.

Кожен корж щедро змастіть кремом. Сформований торт поставте на 1 – 2 години в холодильник для просочення.