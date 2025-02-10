Для свят та буднів: готуємо "бджолиний" торт з горіхами

Якщо захотілося чогось солоденького, але водночас невибагливого – цей торт як ніколи стане у пригоді. Бісквіт, пудинг та крем створюють чудову гармонію та пасують навіть на святковому столі.

З цим тортом зможуть позмагатися далеко не всі магазинні аналоги. Просочені ніжним кремом бісквіти у поєднанні з горіхами стануть окрасою будь-якого дня. 24 Канал пропонує у цьому переконатися з рецептом Gotujmy.

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Рецепт "бджолиного" торта

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

Бісквіт:

– 12 яєць;

– 12 столових ложок борошна;

– 12 столових ложок цукру;

– 2 склянки мелених горіхів;

– 2 плоскі чайні ложки розпушувача.

Пудингова маса:

– 1 літр молока;

– 1 ванільний цукор;

– 3 крем-пудинги без цукру (на 0,5 літра молока кожен);

– половина шматка вершкового масла;

– 1 крем-помадка Bonnie Maman (380 грам);

– горіхи для посипання торта

– 1/2 літра кип'яченої холодної води;

– лимонний сік;

– 2 столові ложки меду.

Приготування:

Відокремте білки від жовтків і збийте білки до утворення стійкої піни, додавши дрібку солі. Додайте цукор і продовжуйте збивати, потім по черзі вводьте жовтки, не припиняючи збивати. Поступово додайте борошно, змішане з розпушувачем та подрібненими горіхами, акуратно перемішуючи. Інгредієнти розраховані на 4 коржі. Найкраще випікати кожен корж окремо. Вистеліть деко розміром 28 на 40 сантиметра пекарським папером і випікайте при температурі 180 градусів близько 20 хвилин. Тим часом приготуйте пудинг: додайте масло, ванільний цукор і пудингову суміш у каструлю, доведіть до кипіння і варіть до загустіння. Готовий корж викладіть у форму, просочіть сиропом, залийте підготовленим пудингом і дайте трохи охолонути. Розподіліть пудинг рівномірно на всі коржі. Злегка змастіть кожен корж кремом з банки. Повторіть для всіх коржів. Зверху змастіть торт кремом і посипте подрібненими горіхами.

Смачного!

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