Для свят та буднів: готуємо "бджолиний" торт з горіхами
Якщо захотілося чогось солоденького, але водночас невибагливого – цей торт як ніколи стане у пригоді. Бісквіт, пудинг та крем створюють чудову гармонію та пасують навіть на святковому столі.
З цим тортом зможуть позмагатися далеко не всі магазинні аналоги. Просочені ніжним кремом бісквіти у поєднанні з горіхами стануть окрасою будь-якого дня. 24 Канал пропонує у цьому переконатися з рецептом Gotujmy.
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Рецепт "бджолиного" торта
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Бісквіт:
– 12 яєць;
– 12 столових ложок борошна;
– 12 столових ложок цукру;
– 2 склянки мелених горіхів;
– 2 плоскі чайні ложки розпушувача.
Пудингова маса:
– 1 літр молока;
– 1 ванільний цукор;
– 3 крем-пудинги без цукру (на 0,5 літра молока кожен);
– половина шматка вершкового масла;
– 1 крем-помадка Bonnie Maman (380 грам);
– горіхи для посипання торта
– 1/2 літра кип'яченої холодної води;
– лимонний сік;
– 2 столові ложки меду.
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків і збийте білки до утворення стійкої піни, додавши дрібку солі.
- Додайте цукор і продовжуйте збивати, потім по черзі вводьте жовтки, не припиняючи збивати.
- Поступово додайте борошно, змішане з розпушувачем та подрібненими горіхами, акуратно перемішуючи. Інгредієнти розраховані на 4 коржі.
- Найкраще випікати кожен корж окремо. Вистеліть деко розміром 28 на 40 сантиметра пекарським папером і випікайте при температурі 180 градусів близько 20 хвилин.
- Тим часом приготуйте пудинг: додайте масло, ванільний цукор і пудингову суміш у каструлю, доведіть до кипіння і варіть до загустіння.
- Готовий корж викладіть у форму, просочіть сиропом, залийте підготовленим пудингом і дайте трохи охолонути. Розподіліть пудинг рівномірно на всі коржі.
- Злегка змастіть кожен корж кремом з банки. Повторіть для всіх коржів.
- Зверху змастіть торт кремом і посипте подрібненими горіхами.
Смачного!
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