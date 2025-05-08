8 травня, 22:44
Ви обожнювали його у дитинстві: той самий торт "Карпатка" з найніжнішим кремом
Є смаколики, смак яких не забувається навіть з роками. Залишається лише одне – відчути його знову!
Цей торт ви не знайдете у кондитерських, а готувати його легко та швидко. 24 Канал пропонує пригадати цей особливий смак улюбленого десерту дитинства з рецептом порталу "На пенсії".
До теми На смак як пломбір, але майже без калорій: повітряний десерт з найпростіших інгредієнтів
Рецепт торта "Карпатка"
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
заварне тісто:
– 100 грамів борошна;
– 140 грамів води;
– дрібка солі;
– 60 грамів вершкового масла;
– 4 яйця;
крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 180 грамів цукру;
– 60 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 180 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Для крему вбийте яйця у сотейник, додайте цукор і борошно, влийте молоко. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Поставте на середній вогонь і готуйте, постійно помішуючи, поки маса не загусне.
- Після того як крем стане щільнішим, варіть ще близько хвилини. Потім додайте ванільний цукор, добре перемішайте й зніміть з вогню. Накрийте поверхню крему харчовою плівкою “в контакт” і дайте йому повністю охолонути.
- Щоб приготувати тісто, в каструлі з'єднайте воду з вершковим маслом і поставте на плиту. Коли масло розтане, всипте борошно й швидко перемішайте дерев’яною ложкою або лопаткою до однорідної консистенції.
- Продовжуйте заварювати тісто на середньому вогні, поки на дні не з’явиться тонкий шар тіста — це ознака готовності. Перекладіть масу в інший посуд і залиште охолодитись.
- Після охолодження вмішуйте яйця по одному — кожне ретельно втирайте в тісто. Готова маса повинна повільно спадати з лопатки широкою стрічкою.
- Розділіть тісто на дві частини й по черзі викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Коржі випікайте при 180 градусах близько 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки.
- Для складання торта збийте м’яке вершкове масло до світлої пухкої текстури, після чого, не припиняючи збивати, поступово додайте охолоджений заварний крем.
- У кондитерське кільце викладіть перший корж, рівномірно розподіліть увесь крем, а зверху накрийте другим коржем.
- Накрийте торт плівкою і приберіть у холодильник мінімум на 3 – 4 години для стабілізації.
Смачного!
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