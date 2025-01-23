Коли часу обмаль, а солоденького хочеться: готуємо торт "Наполеон" в стаканчиках
У швидкоплинному світі, де час має вирішальне значення, любителі десертів можуть насолоджуватися лінивим варіантом класичного торта "Наполеон". Він подається у стаканчиках та поєднує в собі ніжний заварний крем і хрусткі шари.
Це ідеальне рішення для домашнього чаювання або частування гостей. Простим рецептом торта "Наполеон" у стаканчиках ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Alina FooDee.
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"Наполеон" у стаканчиках
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока 3,2%;
– 4 жовтки яєчних;
– 60 грамів цукру;
– 10 грамів цукру ванільного;
– дрібка солі;
– 40 грамів масла вершкового 82%;
– 250 грамів листкового тіста;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– цукрова пудра – для посипання.
Приготування:
- Для крему збийте жовтки з цукром, додайте крохмаль і трохи молока, розмішайте до однорідності.
- Влийте решту молока, додайте сіль і варіть на середньому вогні, помішуючи, до загустіння. Після перших бульбашок кипіння варіть ще хвилину.
- Зніміть з вогню, додайте ванільний цукор і масло, перемішайте. Накрийте плівкою в контакт.
- Для коржів розігрійте духовку до 200 градусів. Тісто наріжте кубиками, випікайте 12 – 15 хвилин до золотистого кольору.
- Тепер на дно стаканчика або креманки покладіть столову ложку крему. Хрустке тісто подрібніть на крихту та викладіть шаром поверх крему. Повторіть шари, поки стакан не заповниться.
- Верхній шар прикрасьте крихтою з тіста і посипте цукровою пудрою.
Готово!
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