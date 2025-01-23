Коли часу обмаль, а солоденького хочеться: готуємо торт "Наполеон" в стаканчиках

У швидкоплинному світі, де час має вирішальне значення, любителі десертів можуть насолоджуватися лінивим варіантом класичного торта "Наполеон". Він подається у стаканчиках та поєднує в собі ніжний заварний крем і хрусткі шари.

Це ідеальне рішення для домашнього чаювання або частування гостей. Простим рецептом торта "Наполеон" у стаканчиках ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Alina FooDee. Читайте також Більше не купуватиме в магазині: готуємо печиво "Вушка" з цукром, як у дитинстві "Наполеон" у стаканчиках Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока 3,2%;

– 4 жовтки яєчних;

– 60 грамів цукру;

– 10 грамів цукру ванільного;

– дрібка солі;

– 40 грамів масла вершкового 82%;

– 250 грамів листкового тіста;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– цукрова пудра – для посипання. Приготування: Для крему збийте жовтки з цукром, додайте крохмаль і трохи молока, розмішайте до однорідності.

Влийте решту молока, додайте сіль і варіть на середньому вогні, помішуючи, до загустіння. Після перших бульбашок кипіння варіть ще хвилину.

Зніміть з вогню, додайте ванільний цукор і масло, перемішайте. Накрийте плівкою в контакт.

Для коржів розігрійте духовку до 200 градусів. Тісто наріжте кубиками, випікайте 12 – 15 хвилин до золотистого кольору.

Тепер на дно стаканчика або креманки покладіть столову ложку крему. Хрустке тісто подрібніть на крихту та викладіть шаром поверх крему. Повторіть шари, поки стакан не заповниться.

Верхній шар прикрасьте крихтою з тіста і посипте цукровою пудрою. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ніжний десерт з персиків та згущеного молока.