3 інгредієнти і ніякої мороки: готуємо ніжний "Наполеон" всього 30 хвилин

Швидкі рецепти є незамінними для тих, хто прагне мінімізувати час, проведений на кухні. Яскравим прикладом є цей рецепт "Наполеона", який пропонує чудове частування без тривалого приготування.

Всього 30 хвилин на приготування, а результат відмінний. Рецептом швидкого і смачного торта "Наполеон" ділиться 24 Канал з посиланням на Lady. Читайте також Без надмірних зусиль: ідеальна "Віденська паска", яка довго буде пухкою і вологою "Наполеон" з 3 інгредієнтів Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 750 грамів листкового тіста;

– 1 банка згущеного молока;

– 400 грамів вершкового сиру. Приготування: Розріжте тісто на 4 квадрати та поставте випікатись в духовку розігріту до 220 градусів.

Скоринку верхню зніміть ножем та подрібніть на крихти для посипки.

Для крему вершковий сир з'єднайте із банкою згущеного молока та збийте блендером до однорідної маси.

Тепер перемастіть кремом листкові коржі та поспте крихтами. Поставте на деяких в холодильник, щоб торт пропитався. Смачного! А ви куштували? Трюфельні цукерки з 2 інгредієнтів.