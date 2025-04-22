22 квітня, 13:40
3 інгредієнти і ніякої мороки: готуємо ніжний "Наполеон" всього 30 хвилин
Швидкі рецепти є незамінними для тих, хто прагне мінімізувати час, проведений на кухні. Яскравим прикладом є цей рецепт "Наполеона", який пропонує чудове частування без тривалого приготування.
Всього 30 хвилин на приготування, а результат відмінний. Рецептом швидкого і смачного торта "Наполеон" ділиться 24 Канал з посиланням на Lady.
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"Наполеон" з 3 інгредієнтів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 750 грамів листкового тіста;
– 1 банка згущеного молока;
– 400 грамів вершкового сиру.
Приготування:
- Розріжте тісто на 4 квадрати та поставте випікатись в духовку розігріту до 220 градусів.
- Скоринку верхню зніміть ножем та подрібніть на крихти для посипки.
- Для крему вершковий сир з'єднайте із банкою згущеного молока та збийте блендером до однорідної маси.
- Тепер перемастіть кремом листкові коржі та поспте крихтами. Поставте на деяких в холодильник, щоб торт пропитався.
Смачного!
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