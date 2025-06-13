500 грамів полуниці – і торт готовий: в цей рецепт закохуються усі господині

Торт з полуницею зробить святом навіть звичайний день. І головне – для цього не потрібно витрачати години на кухні!

Цей рецепт сміливо можна вважати головною знахідкою цього літа. Ніжний торт з полуницею майже без зусиль – що ж може бути краще? 24 Канал рекомендує зберегти цей рецепт від порталу "Смачненьке". Читайте також У 90-х їм не було рівних: робимо цукерки "Метеорит" – це занурить в спогади дитинства Рецепт торта з полуницею Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

тісто:

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 дрібка солі;

– 90 грамів розм’якшеного масла;

– 2 жовтки;

– 40 грамів цукру;

начинка:

– 500 грамів полуниці;

– 100 грамів цукру;

– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 30 мілілітрів води;

суфле:

– 300 грамів йогурту або сметани;

– 40 грамів цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 дрібка солі;

– білки. Приготування: В борошно додаємо сіль, розпушувач та масло, перетираємо до крихти. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо з цукром та додаємо в тісто. Частину тіста залишаємо для верхнього шару. Викладаємо тісто в форму, робимо бортики. Полуницю миємо та чистимо. Зʼєднуємо в сотейнику з водою, крохмалем та цукром. Варимо на повільному вогні, поки не загусне. Для другого шару зʼєднуємо сметану з цукром та крохмалем. Окремо збиваємо білки і акуратно вводимо в них сметану. На тісто викладаємо полуничну начинку, потім шар зі сметани, зверху – шар тіста. Випікаємо при 180 градусах 40 – 45 хвилин. Перед подачею торт повинен охолонути. Смачного! Улюблені цукерки з 90-х: готуємо "Метеорит".