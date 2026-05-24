Смачніше за бургери: соковита тортилья з фаршем на велику компанію або сімʼю

Вихідні – це час для драйву та особливих вражень. І без смачної та ситної їжі тут не обійтись!

Тортилья – це чудова нагода проявити свою фантазію та приготувати щось справді незабутнє. Саме це й пропонує Олексій Хоменко у своєму TikTok.

Як приготувати апетитну тортилью з фаршем?

Час : 45 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів яловичого фаршу;

– 1 маленька цибулина;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 – 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– копчена паприка;

– кмин;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль та перець до смаку;

– 2 великі тортильї;

– 2 маленькі тортильї (або вирізати з великої).

Приготування:

Натріть картоплю, посоліть, ретельно відіжміть від зайвого соку та обсмажте на пательні великий хрусткий дерун до золотистої скоринки. Окремо підсмажте м'ясний фарш, додайте до нього подрібнену цибулю з часником, а наприкінці вмішайте томатну пасту, соєвий соус, гірчицю, мед та улюблені спеції, протушкувавши все разом до готовності. Для збірки викладіть на велику тортилью шарами: натертий сир, соковитий обсмажений фарш, гарячий дерун, білий соус, листя салату, скибочки помідора та ще порцію сиру. Накрийте начинку зверху маленькою тортильєю (або шматочком лаваша) і щільно загорніть краї великого коржика до центру, формуючи закритий конверт. Викладіть загорнутий конверт на розігріту пательню швом донизу і смажте на помірному вогні з обох боків до утворення хрусткої золотавої скоринки та повного розплавлення сиру всередині.

Зверніть увагу!



Обирайте фарш рівномірного яскраво-червоного або бордового кольору, уникаючи сірих чи завітрених ділянок, радить The chopping block. Поверхня маси має бути матовою і ледь вологою, без липкого слизу та калюж темної рідини на дні лотка.



Якісний продукт має виключно чистий, нейтральний м'ясний аромат без найменшого натяку на кислинку чи сторонні спеції. А ще звертайте увагу на помірний вміст білих вкраплень жиру, який необхідний для соковитості майбутніх страв.