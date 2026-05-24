Смачніше за бургери: соковита тортилья з фаршем на велику компанію або сімʼю

24 травня, 07:20
Лілія Імбіровська-Сиваківська
Вихідні – це час для драйву та особливих вражень. І без смачної та ситної їжі тут не обійтись!

Тортилья – це чудова нагода проявити свою фантазію та приготувати щось справді незабутнє. Саме це й пропонує Олексій Хоменко у своєму TikTok. 

Як приготувати апетитну тортилью з фаршем? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 250 грамів яловичого фаршу;
– 1 маленька цибулина;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 – 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– копчена паприка;
– кмин;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль та перець до смаку;
– 2 великі тортильї;
– 2 маленькі тортильї (або вирізати з великої).

Приготування

  1. Натріть картоплю, посоліть, ретельно відіжміть від зайвого соку та обсмажте на пательні великий хрусткий дерун до золотистої скоринки.
  2. Окремо підсмажте м'ясний фарш, додайте до нього подрібнену цибулю з часником, а наприкінці вмішайте томатну пасту, соєвий соус, гірчицю, мед та улюблені спеції, протушкувавши все разом до готовності.
  3. Для збірки викладіть на велику тортилью шарами: натертий сир, соковитий обсмажений фарш, гарячий дерун, білий соус, листя салату, скибочки помідора та ще порцію сиру.
  4. Накрийте начинку зверху маленькою тортильєю (або шматочком лаваша) і щільно загорніть краї великого коржика до центру, формуючи закритий конверт.
  5. Викладіть загорнутий конверт на розігріту пательню швом донизу і смажте на помірному вогні з обох боків до утворення хрусткої золотавої скоринки та повного розплавлення сиру всередині.

Зверніть увагу! 

Обирайте фарш рівномірного яскраво-червоного або бордового кольору, уникаючи сірих чи завітрених ділянок, радить The chopping block. Поверхня маси має бути матовою і ледь вологою, без липкого слизу та калюж темної рідини на дні лотка. 

Якісний продукт має виключно чистий, нейтральний м'ясний аромат без найменшого натяку на кислинку чи сторонні спеції. А ще звертайте увагу на помірний вміст білих вкраплень жиру, який необхідний для соковитості майбутніх страв.

