Тортилья – это прекрасная возможность проявить свою фантазию и приготовить что-то действительно незабываемое. Именно это и предлагает Алексей Хоменко в своем TikTok.
Интересно Это лучшие куриные котлеты в вашей жизни: рецепт на каждый день, который стоит попробовать
Как приготовить аппетитную тортилью с фаршем?
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов говяжьего фарша;
– 1 маленькая луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 – 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка горчицы;
– копченая паприка;
– тмин;
– 1 чайная ложка меда;
– соль и перец по вкусу;
– 2 большие тортильи;
– 2 маленькие тортильи (или вырезать из большой).
Идеальное решение, когда много людей: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Натрите картофель, посолите, тщательно отожмите от лишнего сока и обжарьте на сковороде большой хрустящий дерун до золотистой корочки.
- Отдельно поджарьте мясной фарш, добавьте к нему измельченный лук с чесноком, а в конце вмешайте томатную пасту, соевый соус, горчицу, мед и любимые специи, протушив все вместе до готовности.
- Для сборки выложите на большую тортилью слоями: натертый сыр, сочный обжаренный фарш, горячий дерун, белый соус, листья салата, ломтики помидора и еще порцию сыра.
- Накройте начинку сверху маленькой тортильей (или кусочком лаваша) и плотно заверните края большой лепешки к центру, формируя закрытый конверт.
- Выложите завернутый конверт на разогретую сковороду швом вниз и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до образования хрустящей золотистой корочки и полного расплавления сыра внутри.
Обратите внимание!
Выбирайте фарш равномерного ярко-красного или бордового цвета, избегая серых или заветренных участков, советует The chopping block. Поверхность массы должна быть матовой и едва влажной, без липкой слизи и луж темной жидкости на дне лотка.
Качественный продукт имеет исключительно чистый, нейтральный мясной аромат без малейшего намека на кислинку или посторонние специи. А еще обращайте внимание на умеренное содержание белых вкраплений жира, который необходим для сочности будущих блюд.