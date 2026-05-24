Тортилья – это прекрасная возможность проявить свою фантазию и приготовить что-то действительно незабываемое. Именно это и предлагает Алексей Хоменко в своем TikTok.

Как приготовить аппетитную тортилью с фаршем?

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов говяжьего фарша;

– 1 маленькая луковица;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 – 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка горчицы;

– копченая паприка;

– тмин;

– 1 чайная ложка меда;

– соль и перец по вкусу;

– 2 большие тортильи;

– 2 маленькие тортильи (или вырезать из большой).

Приготовление:

Натрите картофель, посолите, тщательно отожмите от лишнего сока и обжарьте на сковороде большой хрустящий дерун до золотистой корочки. Отдельно поджарьте мясной фарш, добавьте к нему измельченный лук с чесноком, а в конце вмешайте томатную пасту, соевый соус, горчицу, мед и любимые специи, протушив все вместе до готовности. Для сборки выложите на большую тортилью слоями: натертый сыр, сочный обжаренный фарш, горячий дерун, белый соус, листья салата, ломтики помидора и еще порцию сыра. Накройте начинку сверху маленькой тортильей (или кусочком лаваша) и плотно заверните края большой лепешки к центру, формируя закрытый конверт. Выложите завернутый конверт на разогретую сковороду швом вниз и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до образования хрустящей золотистой корочки и полного расплавления сыра внутри.

Обратите внимание!



Выбирайте фарш равномерного ярко-красного или бордового цвета, избегая серых или заветренных участков, советует The chopping block. Поверхность массы должна быть матовой и едва влажной, без липкой слизи и луж темной жидкости на дне лотка.



Качественный продукт имеет исключительно чистый, нейтральный мясной аромат без малейшего намека на кислинку или посторонние специи. А еще обращайте внимание на умеренное содержание белых вкраплений жира, который необходим для сочности будущих блюд.