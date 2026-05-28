Олія у воді для макаронів – це кричуща помилка: ось що радять кухарі

Олія у каструлі з макаронами давно стала майже автоматичною звичкою. Багато хто вважає, що так паста не злипнеться й не перетвориться на суцільний клубок.

Але Serious Eats пояснює, що олія у воді майже не впливає на сам процес варіння. Вона не змішується з водою, а залишається зверху тонкою плівкою.

Як правильно варити макарони?

Поки макарони варяться, основну роль відіграють не кілька крапель олії, а кількість води й перемішування на початку. Саме в перші хвилини крохмаль на поверхні пасти найбільш липкий.

Якщо одразу після додавання макаронів кілька разів добре перемішати воду, паста не склеїться навіть без олії. Також зверніть увагу на те, що олія після зливання води може навіть завадити соусу. Якщо поверхня пасти стає занадто слизькою, соус гірше затримується на макаронах і частіше просто стікає на дно тарілки.

Олія зайва при варінні пасти / Фото Pixabay

Що дійсно допомагає зварити хорошу пасту?

Для нормальної текстури важливіше правильно підібрати каструлю й не економити воду. Макаронам потрібен простір для руху під час кипіння. Якщо каструля замала, паста швидше злипається незалежно від олії.

Ще одна важлива деталь – вода після варіння. Частину крохмалистої рідини краще залишити перед зливанням. Саме така вода допомагає соусу стати густішим і краще обгорнути пасту. У багатьох італійських рецептах це один із ключових моментів. Після варіння пасту не варто довго тримати без соусу.

Найкращий результат виходить тоді, коли макарони одразу потрапляють у гарячий соус і кілька хвилин готуються разом із ним. Саме так крохмаль на поверхні допомагає соусу "зчепитися" з пастою, а смак стає більш цілісним. Тому олія у воді для макаронів – радше кухонна звичка, від якої точно варто відмовитися.