16 липня, 21:41
Смачно і безпечно: чи потрібно варити лисички перед смаженням
Основні тези
- Лисички є популярними завдяки своєму смаку та простоті приготування.
- Важливо правильно готувати та забезпечити безпеку вживання лисичок.
Лисички – один з головних хітів літньої кухні. І важливо не лише вміти їх правильно готувати, а й зробити їх безпечними.
Лисички недарма є одними з найпопулярніших грибів українців. Вони не просто смачні, а й прості у приготуванні, що робить їх ідеальним вибором навіть для новачків, розповідає 24 Канал з посиланням на "Факти".
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Чи треба варити лисички?
Експерти наголошують: перед смаженням лисички варто обовʼязково відварити. Це дозволить отримати одразу кілька переваг:
- ви позбудетеся шкідливих речовин, які накопичуються в грибах;
- не буде гіркоти;
- ви знищите патогенні мікроорганізми.
Як правильно варити лисички?
- Перед варінням лисички слід добре очистити від землі та піску. Потім ретельно промийте їх під струменем холодної води. Великі гриби краще порізати на менші шматки.
- Складіть гриби у каструлю, залийте холодною водою та додайте по одній чайній ложці солі на кожен літр.
- Після того, як вода закипить, варіть гриби 5 – 7 хвилин на середньому вогні. Обов’язково знімайте піну, яка утворюється на поверхні.
- Після відварювання відкиньте лисички на друшляк, промийте теплою водою та дайте їй повністю стекти.
- Тепер гриби можна смажити.
Точно як на базарі: простий рецепт улюблених чебуреків.