Про звичайні ви забудете: як приготувати знамениті царські котлети – усе найкраще в одній страві
- Царські котлети легко готуються та потребують лише найпростіших інгредієнтів.
- Рецепт розрахований на 50 хвилин і 4 порції, страва підходить до будь-якого гарніру або салату.
Ці котлети стануть для ваших рідних справжнім святом. В них поєднуються улюблені інгредієнти, а ще вони легкі у приготуванні.
Ці котлетки ви зможете подати з будь-яким гарніром або салатом. А рецепт та інгредієнти настільки невибагливі, що ви зможете готувати їх хоч через день, розповідає 24 Канал з посиланням на smachno.ua.
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Рецепт царських котлет
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– мʼясо курки;
– цибуля;
– часник;
– хліб;
– вершки;
– вершкове масло;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Цибулю нарізаємо півкільцями, часник подрібнюємо ножем або пресом. Обсмажуємо овочі на гарячій олії до м’якості.
М’якуш хліба замочуємо у вершках, а скоринку розділяємо на дві частини: одну нарізаємо кубиками та підсушуємо в духовці до хрусту, іншу кладемо в морозильник, а потім натираємо на дрібній тертці.
Куряче м’ясо, м’якуш і підсмажену цибулю з часником пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо до фаршу сіль і мелений перець. Ретельно вимішуємо масу руками.
Формуємо кулю, загортаємо в плівку й відбиваємо. Відправляємо в холодильник на 20 хвилин.
Заморожене вершкове масло натираємо на крупній тертці, додаємо до охолодженого фаршу, перемішуємо та знову ставимо в холодильник на кілька хвилин.
Яйця збиваємо вінчиком до однорідності. Формуємо з фаршу котлети. Кожну котлету обвалюємо спершу в яйці, далі в панірувальних сухарях, потім знову в яйці та вкриваємо шаром дрібної тертої скоринки.
Обсмажуємо котлети на середньому вогні до рум’яної скоринки, після чого перекладаємо їх у духовку та допікаємо при 200 градусах близько 20 хвилин.
Смачного!
Навіть не треба готувати: смачний сніданок зі спаржі та яєць.