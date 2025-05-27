Ці котлетки ви зможете подати з будь-яким гарніром або салатом. А рецепт та інгредієнти настільки невибагливі, що ви зможете готувати їх хоч через день, розповідає 24 Канал з посиланням на smachno.ua.

Читайте також Це просто шаленство: який найдорожчий десерт у світі – його ціна вражає

Інгредієнти:

– мʼясо курки;

– цибуля;

– часник;

– хліб;

– вершки;

– вершкове масло;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю нарізаємо півкільцями, часник подрібнюємо ножем або пресом. Обсмажуємо овочі на гарячій олії до м’якості.

М’якуш хліба замочуємо у вершках, а скоринку розділяємо на дві частини: одну нарізаємо кубиками та підсушуємо в духовці до хрусту, іншу кладемо в морозильник, а потім натираємо на дрібній тертці.

Куряче м’ясо, м’якуш і підсмажену цибулю з часником пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо до фаршу сіль і мелений перець. Ретельно вимішуємо масу руками.

Формуємо кулю, загортаємо в плівку й відбиваємо. Відправляємо в холодильник на 20 хвилин.

Заморожене вершкове масло натираємо на крупній тертці, додаємо до охолодженого фаршу, перемішуємо та знову ставимо в холодильник на кілька хвилин.

Яйця збиваємо вінчиком до однорідності. Формуємо з фаршу котлети. Кожну котлету обвалюємо спершу в яйці, далі в панірувальних сухарях, потім знову в яйці та вкриваємо шаром дрібної тертої скоринки.