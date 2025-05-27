Эти котлетки вы сможете подать с любым гарниром или салатом. А рецепт и ингредиенты настолько неприхотливы, что вы сможете готовить их хоть через день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на smachno.ua.
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Рецепт царских котлет
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– мясо курицы;
– лук;
– чеснок;
– хлеб;
– сливки;
– сливочное масло;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Лук нарезаем полукольцами, чеснок измельчаем ножом или прессом. Обжариваем овощи на горячем масле до мягкости.
Мякоть хлеба замачиваем в сливках, а корочку разделяем на две части: одну нарезаем кубиками и подсушиваем в духовке до хруста, другую кладем в морозильник, а затем натираем на мелкой терке.
Куриное мясо, мякоть и поджаренный лук с чесноком пропускаем через мясорубку. Добавляем к фаршу соль и молотый перец. Тщательно вымешиваем массу руками.
Формируем шар, заворачиваем в пленку и отбиваем. Отправляем в холодильник на 20 минут.
Замороженное сливочное масло натираем на крупной терке, добавляем к охлажденному фаршу, перемешиваем и снова ставим в холодильник на несколько минут.
Яйца взбиваем венчиком до однородности. Формируем из фарша котлеты. Каждую котлету обваливаем сначала в яйце, далее в панировочных сухарях, затем снова в яйце и покрываем слоем мелкой тертой корочки.
Обжариваем котлеты на среднем огне до румяной корочки, после чего перекладываем их в духовку и допекаем при 200 градусах около 20 минут.
Приятного аппетита!
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