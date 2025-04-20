Салат на мільйон: рецепт вишуканого та смачного Цезаря з креветками

Здивуйте гостей на Великдень, приготувавши яскравий та неймовірно смачний Цезар із креветками. Цей швидкий і водночас вишуканий варіант класичного салату включає солодкі обсмажені креветки, хрусткий салат ромен, домашні сухарики та пікантну заправку.

За святковим столом гості точно будуть вражені. Рецептом Цезаря з креветками ділиться 24 Канал з посиланням на Food.

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Салат Цезар з креветками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів смажених сухариків;

– 180 мілілітрів оливкової олії;

– 4 столові ложки лимонного соку;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1/2 стакана пармезану тертого;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю;

– 500 грамів креветок;

– 1 пучок салату ромен;

– 500 грамів томатів чері.

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Використовуйте вже готові хлібні сухарики або приготуйте їх самостійно з цільнозернового хліба. Для цього збризніть хлібні кубики 1 столовою ложкою олії і викладіть на велике деко. Випікайте до хрусткої скоринки ззовні та злегка підрум'яненої скоринки, приблизно 15 хвилин. Дайте охолонути.

Тим часом покладіть лимонний сік, часник, пармезан, гірчицю, 1/2 чайної ложки солі, 1/4 чайної ложки перцю та 1 чайної ложки анчоусної пасти, за бажанням, в блендер і змішайте до однорідної маси.

Не вимикаючи блендер, повільно додайте 3/4 склянки олії. Або ж збийте разом усі інгредієнти, крім олії, а потім повільно додайте олію, продовжуючи збивати.

У розігріту сковороду або на деко киньте креветки з рештою 1 столової ложки олії, 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю. Смажте, перевернувши один раз, до повної готовності, приблизно 4 хвилини.

У великій мисці змішайте салат, помідори, сухарики та креветки. Додайте заправку і перемішайте, щоб вона покрила салат.

Готово!

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