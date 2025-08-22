З цим снеком ви більше не будете думати, що приготувати на перекус. Кращого варіанту для смачного дозвілля просто не знайти.

Ця цибулева закуска стане для вас справжнім відкриттям. Вона вкотре доводить: навіть з найдешевших інгредієнтів можна зробити шедевр, усе питання в майстерності. 24 Канал запрошує переконатися в цьому з рецептом з TikTok anny.cooking. Не пропустіть До пиріжків та піци: універсальне кефірне тісто, яке завжди виходить ідеальним Як приготувати смачну закуску з цибулі? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 великі цибулини;

– 150 грамів твердого сиру;

– копчена паприка, дрібка солі, сухий часник;

соус:

– сметана, кріп, копчена паприка, сухий часник. Приготування: Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими слайсами. Сир натираємо та розподіляємо по застеленому пергаментом деко. Зверху викладаємо цибулю. Посипаємо сіллю та паприкою, іншими спеціями і випікаємо при 200 градусах 10 – 15 хвилин. Змішуємо всі інгредієнти для соусу. Насолоджуємося смачним перекусом. Смачного! Виявляється, у чебурека є "родич" – янтик. Це чудовий подарунок світу від кримських татар, спробувати який мусить кожен.