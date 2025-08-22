Укр Рус
22 серпня, 21:45
1

Рідні благатимуть робити його щодня: простий рецепт сирно-цибулевого снека з соусом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Інгредієнти: цибуля, твердий сир, копчена паприка, сіль, сухий часник, сметана, кріп.
  • Цей швидкий шедевр з найпростіших інгредієнтів стане знахідкою для кожної господині. 

З цим снеком ви більше не будете думати, що приготувати на перекус. Кращого варіанту для смачного дозвілля просто не знайти.

Ця цибулева закуска стане для вас справжнім відкриттям. Вона вкотре доводить: навіть з найдешевших інгредієнтів можна зробити шедевр, усе питання в майстерності. 24 Канал запрошує переконатися в цьому з рецептом з TikTok anny.cooking.

Як приготувати смачну закуску з цибулі? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 великі цибулини;
– 150 грамів твердого сиру;
– копчена паприка, дрібка солі, сухий часник;
соус: 
– сметана, кріп, копчена паприка, сухий часник. 

Приготування

  1. Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими слайсами.
  2. Сир натираємо та розподіляємо по застеленому пергаментом деко. Зверху викладаємо цибулю.
  3. Посипаємо сіллю та паприкою, іншими спеціями і випікаємо при 200 градусах 10 – 15 хвилин.
  4. Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
  5. Насолоджуємося смачним перекусом. 

Смачного!

