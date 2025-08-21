По суті, янтик у виконанні такий самий як чебурек, але смажити його потрібно не у фритюрі, а на сухій пательні. Тісто буде хрустким, що в поєднанні з соковитою начинкою смакує просто божественно, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Всесвіт рецептів".
Як приготувати янтик?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 200 грамів фаршу;
– 500 грамів борошна;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки олії;
– 100 грамів сиру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У теплій воді розчиніть сіль та влийте олію. Важливо, щоб вода була добре теплою, але не гарячою.
- У глибоку миску просійте борошно, після чого поступово влийте підготовлену воду з олією. Замішайте тісто за допомогою силіконової лопатки, поки воно не стане однорідним. Тісто має бути щільним і водночас еластичним.
- Перекладіть його у миску, накрийте рушником та залиште відпочивати на 30 хвилин.
- Тим часом приготуйте начинку: цибулю наріжте дрібними кубиками та добре перемішайте з м’ясним фаршем. Додайте сіль, перець і трохи холодної води, щоб начинка вийшла соковитішою.
- Сир натріть на великій тертці. Його вид і кількість оберіть на власний смак, хоча найчастіше рекомендують сулугуні.
- Поділіть тісто на 10 рівних частин. Кожну розкачайте в тонкий круглий пласт діаметром приблизно 20 сантиметрів.
- На одну половину тіста викладіть дві столові ложки начинки — сирної або м’ясної. Накрийте другою половиною й добре защипніть краї. Щоб надати їм хвилястої форми, використайте тарілку.
- Смажте янтики на сухій сковороді з обох боків до рум’яного відтінку. Перед подачею змастіть вершковим маслом.
Смачного!
