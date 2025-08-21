По суті, янтик у виконанні такий самий як чебурек, але смажити його потрібно не у фритюрі, а на сухій пательні. Тісто буде хрустким, що в поєднанні з соковитою начинкою смакує просто божественно, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Всесвіт рецептів".

Як приготувати янтик?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплої води;

– 200 грамів фаршу;

– 500 грамів борошна;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки олії;

– 100 грамів сиру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У теплій воді розчиніть сіль та влийте олію. Важливо, щоб вода була добре теплою, але не гарячою. У глибоку миску просійте борошно, після чого поступово влийте підготовлену воду з олією. Замішайте тісто за допомогою силіконової лопатки, поки воно не стане однорідним. Тісто має бути щільним і водночас еластичним. Перекладіть його у миску, накрийте рушником та залиште відпочивати на 30 хвилин. Тим часом приготуйте начинку: цибулю наріжте дрібними кубиками та добре перемішайте з м’ясним фаршем. Додайте сіль, перець і трохи холодної води, щоб начинка вийшла соковитішою. Сир натріть на великій тертці. Його вид і кількість оберіть на власний смак, хоча найчастіше рекомендують сулугуні. Поділіть тісто на 10 рівних частин. Кожну розкачайте в тонкий круглий пласт діаметром приблизно 20 сантиметрів. На одну половину тіста викладіть дві столові ложки начинки — сирної або м’ясної. Накрийте другою половиною й добре защипніть краї. Щоб надати їм хвилястої форми, використайте тарілку. Смажте янтики на сухій сковороді з обох боків до рум’яного відтінку. Перед подачею змастіть вершковим маслом.

Смачного!

