Ця цибулева закуска стане для вас справжнім відкриттям. Вона вкотре доводить: навіть з найдешевших інгредієнтів можна зробити шедевр, усе питання в майстерності. 24 Канал запрошує переконатися в цьому з рецептом з TikTok anny.cooking.

Не пропустіть До пиріжків та піци: універсальне кефірне тісто, яке завжди виходить ідеальним

Як приготувати смачну закуску з цибулі?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 великі цибулини;
– 150 грамів твердого сиру;
– копчена паприка, дрібка солі, сухий часник;
соус:
– сметана, кріп, копчена паприка, сухий часник.

Приготування:

  1. Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими слайсами.
  2. Сир натираємо та розподіляємо по застеленому пергаментом деко. Зверху викладаємо цибулю.
  3. Посипаємо сіллю та паприкою, іншими спеціями і випікаємо при 200 градусах 10 – 15 хвилин.
  4. Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
  5. Насолоджуємося смачним перекусом.

Смачного!

Виявляється, у чебурека є "родич" – янтик. Це чудовий подарунок світу від кримських татар, спробувати який мусить кожен.