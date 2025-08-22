Ця цибулева закуска стане для вас справжнім відкриттям. Вона вкотре доводить: навіть з найдешевших інгредієнтів можна зробити шедевр, усе питання в майстерності. 24 Канал запрошує переконатися в цьому з рецептом з TikTok anny.cooking.
Як приготувати смачну закуску з цибулі?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 великі цибулини;
– 150 грамів твердого сиру;
– копчена паприка, дрібка солі, сухий часник;
соус:
– сметана, кріп, копчена паприка, сухий часник.
Приготування:
- Цибулю чистимо та нарізаємо тонкими слайсами.
- Сир натираємо та розподіляємо по застеленому пергаментом деко. Зверху викладаємо цибулю.
- Посипаємо сіллю та паприкою, іншими спеціями і випікаємо при 200 градусах 10 – 15 хвилин.
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
- Насолоджуємося смачним перекусом.
Смачного!
