Эта луковая закуска станет для вас настоящим открытием. Она в очередной раз доказывает: даже из самых дешевых ингредиентов можно сделать шедевр, весь вопрос в мастерстве. 24 Канал приглашает убедиться в этом с рецептом из TikTok anny.cooking.

Как приготовить вкусную закуску из лука?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 большие луковицы;
– 150 граммов твердого сыра;
– копченая паприка, щепотка соли, сухой чеснок;
соус:
– сметана, укроп, копченая паприка, сухой чеснок.

Приготовление:

  1. Лук чистим и нарезаем тонкими слайсами.
  2. Сыр натираем и распределяем по застеленном пергаментом противне. Сверху выкладываем лук.
  3. Посыпаем солью и паприкой, другими специями и выпекаем при 200 градусах 10 – 15 минут.
  4. Смешиваем все ингредиенты для соуса.
  5. Наслаждаемся вкусным перекусом.

Приятного аппетита!

