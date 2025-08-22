Эта луковая закуска станет для вас настоящим открытием. Она в очередной раз доказывает: даже из самых дешевых ингредиентов можно сделать шедевр, весь вопрос в мастерстве. 24 Канал приглашает убедиться в этом с рецептом из TikTok anny.cooking.
Как приготовить вкусную закуску из лука?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 большие луковицы;
– 150 граммов твердого сыра;
– копченая паприка, щепотка соли, сухой чеснок;
соус:
– сметана, укроп, копченая паприка, сухой чеснок.
Приготовление:
- Лук чистим и нарезаем тонкими слайсами.
- Сыр натираем и распределяем по застеленном пергаментом противне. Сверху выкладываем лук.
- Посыпаем солью и паприкой, другими специями и выпекаем при 200 градусах 10 – 15 минут.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса.
- Наслаждаемся вкусным перекусом.
Приятного аппетита!
