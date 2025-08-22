Эта луковая закуска станет для вас настоящим открытием. Она в очередной раз доказывает: даже из самых дешевых ингредиентов можно сделать шедевр, весь вопрос в мастерстве. 24 Канал приглашает убедиться в этом с рецептом из TikTok anny.cooking.

Как приготовить вкусную закуску из лука?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 большие луковицы;

– 150 граммов твердого сыра;

– копченая паприка, щепотка соли, сухой чеснок;

соус:

– сметана, укроп, копченая паприка, сухой чеснок.

Приготовление:

Лук чистим и нарезаем тонкими слайсами. Сыр натираем и распределяем по застеленном пергаментом противне. Сверху выкладываем лук. Посыпаем солью и паприкой, другими специями и выпекаем при 200 градусах 10 – 15 минут. Смешиваем все ингредиенты для соуса. Наслаждаемся вкусным перекусом.

Приятного аппетита!

