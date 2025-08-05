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5 серпня, 07:51
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Його обожнюють навіть без мʼяса: легкий цибульник, який легко нагодує всю сімʼю в піст

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цибульник – простий в приготуванні пісний пиріг.
  • Це чудове рішення для посту, адже його обожнюють навіть ті, хто не уявляє свого життя без мʼяса.

Ароматний цибульник – це справжня знахідка для заклопотаних господинь. Готується він швидко й легко, а ставити залишки у холодильник не доведеться.

Цибульник стане чудовим подарунком для тих, хто дотримується посту, адже навіть без грама мʼяса тішить ситістю та смаком. Втім, це чудове рішення і для буднів, коли клопотів вистачає і стояти біля плити немає часу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати смачний цибулевий пиріг? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти
тісто: 
– 4,5 склянки борошна;
– 1 пачка сухих дріжджів;
– 1,5 склянки теплої води;
– 0,5 склянки олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка крохмалю;
начинка:
– 1 кілограм цибулі;
– 50 – 70 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. У теплій воді розчиняємо дріжджі, сіль та цукор. Додаємо олію та крохмаль. Поступово просіюємо борошно та замішуємо тісто. Накриваємо рушником і залишаємо на 30 хвилин.
  2. Цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо до золотистості, солимо і перчимо.
  3. Ділимо тісто на 6 частин. Першу викладаємо у змащену форму і робимо бортики. Потім викладаємо частину начинки, повторюємо слої декілька разів. Верх пирога змащуємо олією або яйцем.
  4. Випікаємо 30 хвилин при 190 градусах. 

Смачного!

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