Ароматний цибульник – це справжня знахідка для заклопотаних господинь. Готується він швидко й легко, а ставити залишки у холодильник не доведеться.

Цибульник стане чудовим подарунком для тих, хто дотримується посту, адже навіть без грама мʼяса тішить ситістю та смаком. Втім, це чудове рішення і для буднів, коли клопотів вистачає і стояти біля плити немає часу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати смачний цибулевий пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 4,5 склянки борошна;

– 1 пачка сухих дріжджів;

– 1,5 склянки теплої води;

– 0,5 склянки олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка крохмалю;

начинка:

– 1 кілограм цибулі;

– 50 – 70 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У теплій воді розчиняємо дріжджі, сіль та цукор. Додаємо олію та крохмаль. Поступово просіюємо борошно та замішуємо тісто. Накриваємо рушником і залишаємо на 30 хвилин. Цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо до золотистості, солимо і перчимо. Ділимо тісто на 6 частин. Першу викладаємо у змащену форму і робимо бортики. Потім викладаємо частину начинки, повторюємо слої декілька разів. Верх пирога змащуємо олією або яйцем. Випікаємо 30 хвилин при 190 градусах.

Смачного!

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