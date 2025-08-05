Шарлотка – далеко не єдина опція яблучного смаколика, з яким ви зможете гідно відсвяткувати Спаса. 24 Канал пропонує три переписи від порталу "Скарбниця рецептів" – обирайте те, що вам до смаку, та насолоджуйтеся часом з рідними.

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Що приготувати з яблук на Спаса?

Рецепт яблучного пирога

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

крамбл:

– 80 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 грамів пшеничного борошна;

пиріг:

– 5 яблук;

– 200 мілілітрів молока;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів горіхів;

– половина лимона;

– 2 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 70 грамів пшеничного борошна;

– 5 грамів розпушувача для тіста;

– ванільний цукор.

Приготування:

Змішайте охолоджене вершкове масло з борошном і цукром. Замішуйте швидко, щоб масло залишалося твердим. Очистьте яблука від шкірки, розріжте навпіл і наріжте тонкими скибками. Додайте подрібнені горіхи, улюблені сухофрукти, цедру та сік лимона. В окремій мисці змішайте молоко, два яйця, цукор, ваніль, борошно і розпушувач. Вилийте суміш до яблук і ретельно перемішайте. Форму для випікання застеліть пергаментним папером. На дно викладіть половину крихти з масла, борошна і цукру. Зверху рівномірно розподіліть яблучно-тістову масу, а потім посипте залишком крамбла. Випікайте при 180 градусах 60 – 80 хвилин, до золотистої скоринки.

Рецепт яблучного тарта

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів борошна;

– 125 грамів холодного вершкового масла;

– 1 сире яйце;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів холодної води;

– дрібка солі;

крем:

– 250 грамів вершків жирністю 30 – 33%;

– 1 сире яйце;

– 2 сирих жовтки;

– 50 – 70 г цукру;

– 2 ложки кукурудзяного крохмалю.

для "троянд":

– 4 – 5 червоних яблук.

Приготування:

Для основи з’єднайте борошно з охолодженим вершковим маслом, натертим на великій тертці. Розітріть суміш руками до утворення масляної крихти. Окремо змішайте воду, яйце, дрібку солі та трохи цукру. Влийте цю суміш у крихту й замісіть м’яке тісто. Загорніть тісто між двома листами пергаменту і розкачайте у тонкий пласт. Покладіть у холодильник десь на 60 хвилин. Тим часом приготуйте крем: змішайте всі компоненти в сотейнику. Варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи віничком, поки маса не загусне. Зніміть з плити та перелийте у миску для охолодження. Розріжте яблука навпіл, приберіть серцевину й наріжте дуже тонкими скибками. Перекладіть їх на тарілку і поставте в мікрохвильову піч на 1 – 2 хвилини, щоб стали м’якими. Згорніть з цих скибочок "троянди". Охолоджене тісто швидко розкачайте до товщини близько 3 мм. Перенесіть у змащену маслом форму. На дні зробіть проколи виделкою. Випікайте корж 15 хвилин при температурі 190 градусів. Потім вилийте на нього крем, а зверху красиво викладіть яблучні "троянди". Поверніть тарт у духовку ще на 15 хвилин, але зменшіть температуру до 150 – 160 градусів.

Рецепт штруделя з яблуками

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– – 250 грамів борошна;

– 100 грамів води;

– дрібка солі;

– 20 грамів олії;

– 1 яйце куряче;

– 500 грамів яблук;

– 50 грамів цукру;

– 1/2 лимона;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 70 грамів родзинок;

– ром або коньяк.

Приготування:

Борошно просійте, додайте сіль, яйце, теплу воду та олію. Замісіть гладке тісто. Сформуйте кульку, натріть олією і залиште на 30 хвилин. Рушник посипте борошном та розкачайте тісто у прямокутник. Яблука почистіть та дрібно наріжте. Змішайте з іншими інгредієнтами для начинки. Тушкуйте, поки вода не випарується. Начинку викладіть на край тіста, за бажанням додайте родзинки. Обережно загорніть рулет та защипніть краї. Перекладіть штрудель на деко, змащуємо вершковим маслом і випікаємо при 180 градусах до золотистої скоринки. Перед подачею посипте пудрою.

Смачного!

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