Шарлотка – далеко не единственная опция яблочного лакомства, с которым вы сможете достойно отпраздновать Спаса. 24 Канал предлагает три переписи от портала "Сокровищница рецептов" – выбирайте то, что вам по вкусу, и наслаждайтесь временем с родными.

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Что приготовить из яблок на Спаса?

Рецепт яблочного пирога

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

крамбл:

– 80 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов пшеничной муки;

пирог:

– 5 яблок;

– 200 миллилитров молока;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов орехов;

– половина лимона;

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 70 граммов пшеничной муки;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Смешайте охлажденное сливочное масло с мукой и сахаром. Замешивайте быстро, чтобы масло оставалось твердым. Очистите яблоки от кожуры, разрежьте пополам и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте измельченные орехи, любимые сухофрукты, цедру и сок лимона. В отдельной миске смешайте молоко, два яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Вылейте смесь к яблокам и тщательно перемешайте. Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. На дно выложите половину крошки из масла, муки и сахара. Сверху равномерно распределите яблочно-тестовую массу, а затем посыпьте остатком крамбла. Выпекайте при 180 градусах 60 – 80 минут, до золотистой корочки.

Рецепт яблочного тарта

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 250 граммов муки;

– 125 граммов холодного сливочного масла;

– 1 сырое яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов холодной воды;

– щепотка соли;

крем:

– 250 граммов сливок жирностью 30 – 33%;

– 1 сырое яйцо;

– 2 сырых желтка;

– 50 – 70 г сахара;

– 2 ложки кукурузного крахмала.

для "роз":

– 4 – 5 красных яблок.

Приготовление:

Для основы соедините муку с охлажденным сливочным маслом, натертым на крупной терке. Разотрите смесь руками до образования масляной крошки. Отдельно смешайте воду, яйцо, щепотку соли и немного сахара. Влейте эту смесь в крошку и замесите мягкое тесто. Заверните тесто между двумя листами пергамента и раскатайте в тонкий пласт. Положите в холодильник где-то на 60 минут. Тем временем приготовьте крем: смешайте все компоненты в сотейнике. Варите на слабом огне, постоянно помешивая венчиком, пока масса не загустеет. Снимите с плиты и перелейте в миску для охлаждения. Разрежьте яблоки пополам, уберите сердцевину и нарежьте очень тонкими ломтиками. Переложите их на тарелку и поставьте в микроволновую печь на 1 – 2 минуты, чтобы стали мягкими. Сверните из этих ломтиков "розы". Охлажденное тесто быстро раскатайте до толщины около 3 мм. Перенесите в смазанную маслом форму. На дне сделайте проколы вилкой. Выпекайте корж 15 минут при температуре 190 градусов. Затем вылейте на него крем, а сверху красиво выложите яблочные "розы". Верните тарт в духовку еще на 15 минут, но уменьшите температуру до 150 – 160 градусов.

Рецепт штруделя с яблоками

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– – 250 граммов муки;

– 100 граммов воды;

– щепотка соли;

– 20 граммов масла;

– 1 яйцо куриное;

– 500 граммов яблок;

– 50 граммов сахара;

– 1/2 лимона;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 70 граммов изюма;

– ром или коньяк.

Приготовление:

Муку просейте, добавьте соль, яйцо, теплую воду и масло. Замесите гладкое тесто. Сформируйте шарик, натрите маслом и оставьте на 30 минут. Полотенце посыпьте мукой и раскатайте тесто в прямоугольник. Яблоки почистите и мелко нарежьте. Смешайте с остальными ингредиентами для начинки. Тушите, пока вода не испарится. Начинку выложите на край теста, по желанию добавьте изюм. Осторожно заверните рулет и защипните края. Переложите штрудель на противень, смазываем сливочным маслом и выпекаем при 180 градусах до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте пудрой.

Приятного аппетита!

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