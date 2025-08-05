Луковица станет отличным подарком для тех, кто придерживается поста, ведь даже без грамма мяса радует сытостью и вкусом. Впрочем, это отличное решение и для будней, когда хлопот хватает и стоять у плиты нет времени, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как приготовить вкусный луковый пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 4,5 стакана муки;

– 1 пачка сухих дрожжей;

– 1,5 стакана теплой воды;

– 0,5 стакана растительного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка крахмала;

начинка:

– 1 килограмм лука;

– 50 – 70 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В теплой воде растворяем дрожжи, соль и сахар. Добавляем масло и крахмал. Постепенно просеиваем муку и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем до золотистости, солим и перчим. Делим тесто на 6 частей. Первую выкладываем в смазанную форму и делаем бортики. Затем выкладываем часть начинки, повторяем слои несколько раз. Верх пирога смазываем маслом или яйцом. Выпекаем 30 минут при 190 градусах.

Приятного аппетита!

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