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Новини Смачно Випічка і десерти У 90-х їм не було рівних: робимо цукерки "Метеорит" – це занурить в спогади дитинства
9 червня, 22:05
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У 90-х їм не було рівних: робимо цукерки "Метеорит" – це занурить в спогади дитинства

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цукерки "Метеорит" можна приготувати вдома з підсмажених горіхів, яєчного білка, цукрової пудри, чорного шоколаду та ванільного цукру.
  • Ці легкі у приготуванні цукерки повернуть у яскраві спогади дитинства. 

Найкращі цукерки – ті, які зроблені власноруч. Потрібно зовсім трішки, аби поринути у справжню насолоду.

"Метеорит" – це ласощі, смак яких залишився з нами на все життя. Достатньо одного шматочка, аби ви повернулися у солодкі спогади дитинства. 24 Канал пропонує пережити цей особливий досвід з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт цукерок "Метеорит"

  • Час: 20 хвилин + застигання
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 300 грамів підсмажених горіхів;
– 1 яєчний білок;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– ванільний цукор до смаку. 

Приготування

  1. Злегка подрібніть горіхи в блендері, але не до стану крихти, шматочки мають залишитися відчутними.

  2. У каструлі з товстим дном з’єднайте яєчний білок, цукрову пудру та ванільний цукор. Додайте більшу частину горіхової маси.

  3. Поставте суміш на середній вогонь і варіть протягом 10 хвилин, постійно помішуючи.

  4. Висипте решту горіхів у гарячу масу та ретельно перемішайте до однорідної текстури.

  5. З отриманої маси сформуйте невеликі кульки. Поставте їх у холодильник на 10 хвилин для стабілізації.

  6. На водяній бані розтопіть шоколад.

  7. Кожну охолоджену цукерку занурте у розтоплений шоколад за допомогою виделки або шпажки, після чого викладіть на пергаментний папір.

  8. Дайте ласощам повністю застигнути, найкраще – у холодильнику.

Смачного!

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