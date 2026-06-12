Навіть діти просять добавки цвітної капусти: готуємо у сирному соусі

Цвітна капуста – це не лише корисно, а й неймовірно смачно. Варто лише скористатися правильним рецептом!

Сирний соус перетворює цвітну капусту на справжній витвір кулінарного мистецтва. Готуємо корисний шедевр, від якого будуть у захваті навіть діти, за рецептом myroslava_pekariuk. Читайте також Закриваємо літо у банку: компот "Мохіто" з полуницею стане улюбленим напоєм вашої сімʼї Як приготувати цвітну капусту у сирному соусі? Інгредієнти:

– 1 головка цвітної капусти;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 100 грамів твердого сиру;

кляр:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки молока;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль, перець, паприка, сушений часник;

соус:

– 3 столові ложки грецького йогурту;

– 2 столові ложки соусу солодкого чилі;

– 1 столова ложка соєвого соусу. Шедевральна страва без зусиль: дивіться відео Приготування: Розберіть капусту на окремі невеликі суцвіття, ретельно промийте їх під проточною водою та повністю обсушіть. Для приготування оболонки збийте в однорідну масу курячі яйця з молоком, борошном та улюбленими приправами, а в іншій місткості з'єднайте панірувальні сухарі з дрібно натертим сиром. Кожен шматочок овочу спочатку щедро занурте в рідкий яєчний кляр, а після цього ретельно обваляйте в хрусткій сирно-сухарній суміші. Викладіть заготовку в аерогриль або духовку і запікайте при 200 градусах приблизно 18 хвилин, поки на поверхні не утвориться апетитна золотава скоринка.