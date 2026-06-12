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12 червня, 21:28
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Навіть діти просять добавки цвітної капусти: готуємо у сирному соусі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цвітна капуста – це не лише корисно, а й неймовірно смачно. Варто лише скористатися правильним рецептом!

Сирний соус перетворює цвітну капусту на справжній витвір кулінарного мистецтва. Готуємо корисний шедевр, від якого будуть у захваті навіть діти, за рецептом myroslava_pekariuk

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Як приготувати цвітну капусту у сирному соусі? 

Інгредієнти: 
– 1 головка цвітної капусти;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 100 грамів твердого сиру;
кляр: 
– 2 яйця;
– 2 столові ложки молока;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль, перець, паприка, сушений часник;
соус: 
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– 2 столові ложки соусу солодкого чилі;
– 1 столова ложка соєвого соусу.

Шедевральна страва без зусиль: дивіться відео 

Приготування

  1. Розберіть капусту на окремі невеликі суцвіття, ретельно промийте їх під проточною водою та повністю обсушіть.
  2. Для приготування оболонки збийте в однорідну масу курячі яйця з молоком, борошном та улюбленими приправами, а в іншій місткості з'єднайте панірувальні сухарі з дрібно натертим сиром.
  3. Кожен шматочок овочу спочатку щедро занурте в рідкий яєчний кляр, а після цього ретельно обваляйте в хрусткій сирно-сухарній суміші.
  4. Викладіть заготовку в аерогриль або духовку і запікайте при 200 градусах приблизно 18 хвилин, поки на поверхні не утвориться апетитна золотава скоринка.

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