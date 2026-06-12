Сырный соус превращает цветную капусту в настоящее произведение кулинарного искусства. Готовим полезный шедевр, от которого будут в восторге даже дети, по рецепту myroslava_pekariuk.
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Как приготовить цветную капусту в сырном соусе?
Ингредиенты:
– 1 головка цветной капусты;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 100 граммов твердого сыра;
тесто:
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки молока;
– 2 столовые ложки муки;
– соль, перец, паприка, сушеный чеснок;
соус:
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 столовые ложки соуса сладкого чили;
– 1 столовая ложка соевого соуса.
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Приготовление:
- Разберите капусту на отдельные небольшие соцветия, тщательно промойте их под проточной водой и полностью обсушите.
- Для приготовления оболочки взбейте в однородную массу куриные яйца с молоком, мукой и любимыми приправами, а в другой емкости смешайте панировочные сухари с мелко натертым сыром.
- Каждый кусочек овоща сначала щедро окуните в жидкий яичный кляр, а затем тщательно обваляйте в хрустящей сырно-сухарной смеси.
- Выложите заготовку в аэрогриль или духовку и запекайте при 200 градусах примерно 18 минут, пока на поверхности не образуется аппетитная золотистая корочка.