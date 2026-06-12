Сырный соус превращает цветную капусту в настоящее произведение кулинарного искусства. Готовим полезный шедевр, от которого будут в восторге даже дети, по рецепту myroslava_pekariuk.

Читайте также Закрываем лето в банке: компот "Мохито" с клубникой станет любимым напитком вашей семьи

Как приготовить цветную капусту в сырном соусе?

Ингредиенты:

– 1 головка цветной капусты;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 100 граммов твердого сыра;

тесто:

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки молока;

– 2 столовые ложки муки;

– соль, перец, паприка, сушеный чеснок;

соус:

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– 2 столовые ложки соуса сладкого чили;

– 1 столовая ложка соевого соуса.

Шедевральное блюдо без усилий: смотрите видео

Приготовление: