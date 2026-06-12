Сирний соус перетворює цвітну капусту на справжній витвір кулінарного мистецтва. Готуємо корисний шедевр, від якого будуть у захваті навіть діти, за рецептом myroslava_pekariuk.

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Як приготувати цвітну капусту у сирному соусі?

Інгредієнти:

– 1 головка цвітної капусти;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 100 грамів твердого сиру;

кляр:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки молока;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль, перець, паприка, сушений часник;

соус:

– 3 столові ложки грецького йогурту;

– 2 столові ложки соусу солодкого чилі;

– 1 столова ложка соєвого соусу.

Шедевральна страва без зусиль: дивіться відео

Приготування: