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29 березня, 21:17
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Соковита і багата на аромати: готуємо турецьку піцу лахмаджун разом з Ярославським

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Лахмаджун – одна з головних "зірок" турецької кухні. Ця турецька піца здивує вас не лише легкістю приготування та соковитістю, а й багатством ароматів.

Піца – це завжди вдалий вибір, особливо, коли йдеться про час із сім'єю або в колі близьких друзів. Лахмаджун – її турецька варіація, яку ви точно заходжете відтворити знову. 24 Канал пропонує приготувати її разом з шефом Володимиром Ярославським

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Рецепт піци лахмаджун

  • Час: 40 хвилин

  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 1/2 перцю чилі;
– 450 грамів яловичого фаршу;
– 3 зубчики часнику;
– 1/2 червоної цибулі;
– 15 грамів кінзи;
– 15 грамів петрушки;
– 20 грамів адигейської солі;
– 1 солодкий перець капія;
– 40 – 50 грамів томатної пасти;
тісто
– 330 грамів борошна;
– 12 грамів свіжих дріжджів;
– 200 мілілілітрів води;
– 15 мілілілітрів олії;
– чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 5 грамів чорного кунжуту;
– 1 жовток для змащування.

Приготування

  1. Візьміть яловичий фарш і дрібно наріжте часник, цибулю, зелень, гострий та солодкий перець.
  2. Змішайте нарізані інгредієнти з фаршем, додайте адигейську сіль та томатне пюре.
  3. Ретельно перемішайте все руками, або скористайтеся кухонним комбайном для швидшого процесу.
  4. Змішайте всі необхідні інгредієнти для тіста. Замісіть м'яке тісто і дайте йому постояти близько години. Розділіть тісто на дві частини.
  5. Розкачайте кожну частину тіста в тонкий корж.
  6. Викладіть м'ясну начинку в центр коржа.
  7. Обережно защипніть краї, присипте корж борошном і розкачайте в тонкий шар. Робіть це з перервами, щоб тісто встигло відпочити та рівномірно розтягнулося.
  8. Коли лахмаджун стане тонким, зробіть на ньому красиві надрізи. Змастіть лахмаджун сумішшю яйця з водою та посипте кунжутом.
  9. Розігрійте духовку до 240 градусів. Випікайте до рум'янцю близько 12 – 15 хвилин. 

Смачного!

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