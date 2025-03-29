Соковита і багата на аромати: готуємо турецьку піцу лахмаджун разом з Ярославським

Лахмаджун – одна з головних "зірок" турецької кухні. Ця турецька піца здивує вас не лише легкістю приготування та соковитістю, а й багатством ароматів.

Піца – це завжди вдалий вибір, особливо, коли йдеться про час із сім'єю або в колі близьких друзів. Лахмаджун – її турецька варіація, яку ви точно заходжете відтворити знову. 24 Канал пропонує приготувати її разом з шефом Володимиром Ярославським.

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Рецепт піци лахмаджун

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1/2 перцю чилі;

– 450 грамів яловичого фаршу;

– 3 зубчики часнику;

– 1/2 червоної цибулі;

– 15 грамів кінзи;

– 15 грамів петрушки;

– 20 грамів адигейської солі;

– 1 солодкий перець капія;

– 40 – 50 грамів томатної пасти;

тісто:

– 330 грамів борошна;

– 12 грамів свіжих дріжджів;

– 200 мілілілітрів води;

– 15 мілілілітрів олії;

– чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 5 грамів чорного кунжуту;

– 1 жовток для змащування.

Приготування:

Візьміть яловичий фарш і дрібно наріжте часник, цибулю, зелень, гострий та солодкий перець. Змішайте нарізані інгредієнти з фаршем, додайте адигейську сіль та томатне пюре. Ретельно перемішайте все руками, або скористайтеся кухонним комбайном для швидшого процесу. Змішайте всі необхідні інгредієнти для тіста. Замісіть м'яке тісто і дайте йому постояти близько години. Розділіть тісто на дві частини. Розкачайте кожну частину тіста в тонкий корж. Викладіть м'ясну начинку в центр коржа. Обережно защипніть краї, присипте корж борошном і розкачайте в тонкий шар. Робіть це з перервами, щоб тісто встигло відпочити та рівномірно розтягнулося. Коли лахмаджун стане тонким, зробіть на ньому красиві надрізи. Змастіть лахмаджун сумішшю яйця з водою та посипте кунжутом. Розігрійте духовку до 240 градусів. Випікайте до рум'янцю близько 12 – 15 хвилин.

Смачного!

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