Класичний київський рецепт: як в особливий спосіб приготувати тушковану капусту з гомілками

Тушкована капуста – страва знайома, але її можна приготувати по-іншому. Без довгого стояння біля плити й постійного помішування. після цієї страви навіть не залишиться брудного посуду.

Завдяки запіканню в рукаві – капуста не пересихає, а курячі гомілки залишаються соковитими, пише Сенсація. Соус насичує овочі, спеції розкриваються повністю.

Як приготувати тушковану капусту з гомілками?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 головка капусти;

– 800 грамів курячих гомілок;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 70 мілілітрів води;

– петрушка до смаку;

– кріп до смаку;

– 3 зубчики часнику;

– 4 столові ложки олії;

– сіль, цукор, перець та паприка до смаку.

Смакота без зусиль / Колаж 24 Каналу

Приготування:

Капусту нашаткуйте соломкою середньої товщини та перекладіть у рукав для запікання. Додайте цибулю, натерту моркву та дрібку цукру. Введіть томатну пасту, влийте воду й олію, додайте сіль, спеції та подрібнену зелень. Один край рукава щільно закріпіть, після чого ретельно перемішайте вміст, струшуючи пакет, щоб соус рівномірно розподілився по овочах. Курячі гомілки перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, сіль, спеції та трохи олії, добре перемішайте й залиште маринуватися приблизно на 15 хвилин. Викладіть гомілки поверх овочевої суміші в рукаві, зав’яжіть рукав і зробіть у верхній частині кілька невеликих проколів. Духовку розігрійте до 180 градусів і запікайте страву близько 50 хвилин. Потім обережно надріжте рукав зверху, розгорніть краї та допікайте ще приблизно 15 хвилин, щоб усе добре підрум’янилося.

Яка капуста найкраща для тушкування?

Для тушкування найкраще підходить білокачанна капуста. Качан має бути важким для свого розміру, повідомляє Рrzepisy.

Занадто легка капуста зазвичай суха всередині або вже почала втрачати вологу. Листя має бути пружним, без темних плям і тріщин.

Якщо верхні листки мляві або з підгниванням біля основи – під час тушкування з’явиться гіркота. Колір – світло-зелений або з легким білуватим відтінком, без жовтизни.

Молода капуста тушкується швидше, але дає більше соку й може стати занадто м’якою. Для класичної тушкованої страви краще брати пізні сорти. Така капуста не розповзається й тримає форму навіть після тривалого приготування. Перед нарізанням обов'язково слід зняти кілька верхніх листків. Якщо серединка темна або суха – капуста вже не свіжа.

Які рецепти варто спробувати?