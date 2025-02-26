Фрідріх Мерцвже здобув популярність в Україні, адже неодноразово висловлювався на підтримку нашої держави. Виявляється, що навіть його улюблена їжа також перегукується з нашими вподобаннями.

Фрідріх Мерц впевнено переміг на виборах у Німеччині, тож Україна може розраховувати на продовження підтримки та розбудову дружніх стосунків. 24 Канал розповідає про знайомі кожному страви, які любить новий канцлер.

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Що до смаку новому канцлеру Німеччини

Фрідріх Мерц полюбляє італійську кухню, зокрема пасту з морепродуктами. Його улюблена страва – спагеті з легким томатним соусом та морепродуктами. Удома він часто готує класичну італійську пасту та качку з овочами, яка, за словами його дружини Шарлотти, завжди вдається.

Однак, коли Мерц поспішає, він може обрати фастфуд. Його фаворит очевидний – смажена картопля з ковбаскою.

Рецепт спагеті з морепродуктами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів спагеті;

– 300 грамів морепродуктів (кальмари, мідії, креветки);

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– 200 грамів томатного соусу;

– 100 мілілітрів білого сухого вина (за бажанням);

– сіль і перець – до смаку;

– свіжа петрушка – для подачі.

Приготування:

Відваріть спагеті у підсоленій воді до стану "аль денте". Злийте воду, залишивши трохи рідини для соусу. Розігрійте оливкову олію на сковороді. Додайте подрібнений часник і обсмажуйте 30 секунд, щоб він віддав аромат. Викладіть морепродукти, обсмажте 2 – 3 хвилини. Влийте вино, якщо використовуєте, і готуйте ще хвилину, щоб алкоголь випарувався. Додайте томатний соус, сіль і перець. Тушкуйте 5 хвилин. Додайте спагеті до соусу, перемішайте. Готуйте ще хвилину, щоб паста увібрала смак соусу. Подавайте гарячою, посипавши свіжою петрушкою.

Рецепт качки, запеченої з овочами

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 качка (приблизно 2 кілограми);

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 3 картоплини;

– 2 моркви;

– 1 кабачок;

– 1 болгарський перець;

– 1 головка цибулі.

Приготування:

Очистьте качку від зайвого жиру, обсушіть паперовими рушниками. Натріть її сіллю, перцем, паприкою та сухим часником. Змастіть олією та залиште на 15 хвилин. Овочі наріжте середніми шматками. Посоліть, додайте трохи олії та перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть качку у форму для запікання, навколо розкладіть овочі. Накрийте фольгою та запікайте 1,5 години. Зніміть фольгу та запікайте ще 30 хвилин, щоб утворилася рум’яна скоринка. Подавайте гарячою разом з овочами.

Рецепт картоплі з сосисками

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 4 сосиски;

– 1 головка цибулі;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– сіль – до смаку;

– чорний перець – до смаку;

– свіжа зелень – для подачі.

Приготування:

Очистьте картоплю та наріжте її шматочками. Розігрійте олію на сковороді. Викладіть картоплю та смажте на середньому вогні, помішуючи. Цибулю наріжте півкільцями, додайте до картоплі. Готуйте, поки овочі стануть золотистими. Сосиски наріжте кружечками. Додайте їх до сковороди, перемішайте. Смажте ще 5–7 хвилин. Посоліть, поперчіть до смаку. Подавайте гарячою, за бажанням посипавши зеленню.

Смачного!

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