"Снідаю завжди однаково": дві улюблені страви Катерини Олос
- Катерина Олос назвала гречану кашу з лососем, яйцем, авокадо і салатом своїм улюбленим сніданком.
- Приготування такого сніданку займає 20 хвилин і включає збалансовану кількість калорій, білків, жирів і вуглеводів.
Уподобання зірок завжди викликають особливий резонанс. А тим паче ті, які легко можна повторити на власній кухні.
Учасниця "Хто знає?", та ведуча шоу "Місто і Село" назвала легкі та смачні варіанти ранкового прийому їжі, розповідає 24 Канал. Саме збалансований сніданок є її головним союзником у шаленому ритмі життя.
Сніданок для мене – це найулюбленіший і найкорисніший прийом їжі. Адже завжди намагаюся стежити за збалансованою кількістю калорій, білків, жирів і вуглеводів! А снідаю завжди однаково, і мені це підходить,
– розповіла Катерина.
Тож не відмовляйтеся від сніданку, а перетворіть його на маленький, але корисний ритуал з рецептами зірки!
Сніданок від Катерини Олос
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів гречаної каші;
– 50 грамів слабосолоного лосося;
– 1 яйце;
– половинка авокадо;
– 2 – 3 листки салату.
Приготування:
- Відваріть яйце і гречану кашу згідно з інструкціями, вказаними на пачці. Доведіть до смаку сіллю.
- Наріжте половину авокадо смужками.
- Ретельно промийте листя салату.
- Викладіть на тарілку готову кашу, варене яйце, авокадо, листя салату та лосось.
Як ще снідає Катерина Олос?
- Час:
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів заморожених бобів едамаме;
– 30 грамів кіноа;
– 2 яйця;
– 50 грамів тунця власному соку.
Приготування:
- Відваріть яйця до готовності.
- Доведіть каструлю з водою до кипіння й додайте дрібку солі. Висипте заморожені боби в киплячу воду та варіть 3 – 5 хвилин.
- Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину.
- Розімніть яйця виделкою у глибокій тарілці й додайте всі інгредієнти.
- Перемішайте – і смачного!
