30 сентября, 15:33
2

"Завтракаю всегда одинаково": два любимых блюда Екатерины Олос

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Екатерина Олос назвала гречневую кашу с лососем, яйцом, авокадо и салатом своим любимым завтраком.
  • Приготовление такого завтрака занимает 20 минут и включает сбалансированное количество калорий, белков, жиров и углеводов.

Предпочтения звезд всегда вызывают особый резонанс. А тем более те, которые легко можно повторить на собственной кухне.

Участница "Кто знает?", и ведущая шоу "Город и Село" назвала легкие и вкусные варианты утреннего приема пищи, рассказывает 24 Канал. Именно сбалансированный завтрак является ее главным союзником в бешеном ритме жизни.

Завтрак для меня – это самый любимый и полезный прием пищи. Ведь всегда стараюсь следить за сбалансированным количеством калорий, белков, жиров и углеводов! А завтракаю всегда одинаково, и мне это подходит, 
– рассказала Екатерина.

Поэтому не отказывайтесь от завтрака, а превратите его в маленький, но полезный ритуал с рецептами звезды!

Завтрак от Екатерины Олос

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты
– 50 граммов гречневой каши;
– 50 граммов слабосоленого лосося;
– 1 яйцо;
– половинка авокадо;
– 2 – 3 листа салата.

Приготовление:

  1. Отварите яйцо и гречневую кашу согласно инструкциям, указанным на пачке. Доведите до вкуса солью.
  2. Нарежьте половину авокадо полосками.
  3. Тщательно промойте листья салата.
  4. Выложите на тарелку готовую кашу, вареное яйцо, авокадо, листья салата и лосось.

Как еще завтракает Екатерина Олос?

  • Порций: 1

Ингредиенты
– 50 граммов замороженных бобов эдамаме;
– 30 граммов киноа;
– 2 яйца;
– 50 граммов тунца собственном соку.

Приготовление:

  1. Отварите яйца до готовности.
  2. Доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте щепотку соли. Высыпьте замороженные бобы в кипящую воду и варите 3 – 5 минут.
  3. Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость.
  4. Разомните яйца вилкой в глубокой тарелке и добавьте все ингредиенты.
  5. Перемешайте – и приятного аппетита!

Что еще оригинального приготовить на завтрак?