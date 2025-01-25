УКР РУС
25 січня 2025, 10:10
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У президента День народження: улюблені страви Володимира Зеленського може приготувати кожен

Лілія Імбіровська-Сиваківська

День народження президента – чудовий привід згадати його улюблені страви. Від яєчні зі смаженими перцями до шаурми – ці рецепти прості у приготуванні й точно прикрасять ваш стіл.

Скуштуйте страви, які обирає Володимир Зеленський, і створіть теплу атмосферу для сімейного святкування. Що він любить і як це приготувати розповідає 24 Канал.

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Що любить їсти президент

Ще на початку свого президентства Володимир Зеленський розповідав своїм прихильникам про свою любов до шаурми. За його словами, це не тільки чудовий перекус, а й спосіб триматися ближче до народу.

Коли в тебе напружений графік, шаурма може стати рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Це корисно. Рекомендую!
– поділився президент.

Також розповів журналістам, що його улюблений сніданок – яєчня з овочами, але найсмачнішим варіантом вважає хліб із маслом і сиром, доповнений чаєм з лимоном і кавою. Крім цього, Володимир Зеленський, як більшість українських чоловіків, любить смажене м'ясо. Його фаворит – стейк у тандирі.

Я більше за все люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є. Взагалі найсмачніший сніданок, щоправда, заборонений всілякими дієтами… Іноді ми з дружиною його дуже любимо. Це хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру,
– поділився президент.

Яєчня зі смаженими перцями

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 солодкі перці;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка олії;
– сіль – до смаку;
– чорний перець – до смаку.

Приготування:

  1. Промийте перці та наріжте їх смужками.
  2. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
  3. Викладіть перці й смажте, помішуючи, поки вони не стануть м’якими та злегка підрум’яняться.
  4. Збийте яйця в мисці з дрібкою солі.
  5. Влийте їх до смажених перців. Зменште вогонь і готуйте, поки яйця повністю не схопляться.
  6. За бажанням додайте чорний перець.

Шаурма

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 листи лаваша;
– 300 грамів курячого філе;
– 1 помідор;
– 1 огірок;
– 100 грамів капусти (білокачанної або пекінської);
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки кетчупу;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 столова ложка рослинної олії – для смаження.

Приготування:

  1. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте м’ясо до золотистого кольору. Додайте сіль і перець до смаку.
  2. Подрібніть капусту, наріжте помідор і огірок тонкими скибочками. Натріть сир на тертці.
  3. Розкладіть лаваш на робочій поверхні.
  4. На середину викладіть капусту, потім м’ясо, овочі та посипте сиром. Полийте майонезом і кетчупом.
  5. Загорніть шаурму: спочатку складіть краї, а потім щільно скрутіть рулетом. За бажанням, обсмажте шаурму на сухій сковороді або грилі до хрусткої скоринки.

М'ясо у тандирі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– сіль до смаку;
– копчена паприка;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Яловичину наріжте на порції завтовшки 2 – 2,5 сантиметри.
  2. М’ясо висушіть серветкою.
  3. Натріть стейки спеціями.
  4. Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди м’ясо.
  5. Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть стейки і готуйте ще 10 хвилин.
  6. Дістаньте м’ясо з тандира та дайте йому "відпочити" мінімум 15 хвилин. Найкраще помістити його під кришку.
  7. Подавайте гарячим з улюбленими овочами.

Шоколадний торт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 150 мілілітрів окропу.
Для крему:
– 200 мілілітрів вершків (жирність 30%);
– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, цукор, какао, розпушувач і соду. В іншій мисці збийте яйця з молоком і олією.
  2. З’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, ретельно перемішайте.
  3. Влийте окріп і ще раз перемішайте тісто до однорідності.
  4. Змастіть форму для випікання олією або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму.
  5. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 35 – 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою – вона має виходити сухою.
  6. Для крему розтопіть шоколад на водяній бані й змішайте його з вершками.
  7. Залиште крем охолонути до кімнатної температури.
  8. Остудіть готовий корж і розріжте його навпіл.
  9. Змастіть один корж кремом, накрийте другим і покрийте торт кремом зверху.

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