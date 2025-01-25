Скуштуйте страви, які обирає Володимир Зеленський, і створіть теплу атмосферу для сімейного святкування. Що він любить і як це приготувати розповідає 24 Канал.

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Що любить їсти президент

Ще на початку свого президентства Володимир Зеленський розповідав своїм прихильникам про свою любов до шаурми. За його словами, це не тільки чудовий перекус, а й спосіб триматися ближче до народу.

Коли в тебе напружений графік, шаурма може стати рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Це корисно. Рекомендую!

– поділився президент.

Також розповів журналістам, що його улюблений сніданок – яєчня з овочами, але найсмачнішим варіантом вважає хліб із маслом і сиром, доповнений чаєм з лимоном і кавою. Крім цього, Володимир Зеленський, як більшість українських чоловіків, любить смажене м'ясо. Його фаворит – стейк у тандирі.

Я більше за все люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є. Взагалі найсмачніший сніданок, щоправда, заборонений всілякими дієтами… Іноді ми з дружиною його дуже любимо. Це хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру,

– поділився президент.

Яєчня зі смаженими перцями

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 солодкі перці;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка олії;

– сіль – до смаку;

– чорний перець – до смаку.

Приготування:

Промийте перці та наріжте їх смужками. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладіть перці й смажте, помішуючи, поки вони не стануть м’якими та злегка підрум’яняться. Збийте яйця в мисці з дрібкою солі. Влийте їх до смажених перців. Зменште вогонь і готуйте, поки яйця повністю не схопляться. За бажанням додайте чорний перець.

Шаурма

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 листи лаваша;

– 300 грамів курячого філе;

– 1 помідор;

– 1 огірок;

– 100 грамів капусти (білокачанної або пекінської);

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки кетчупу;

– сіль і перець – до смаку;

– 1 столова ложка рослинної олії – для смаження.

Приготування:

Розігрійте сковороду з олією, обсмажте м’ясо до золотистого кольору. Додайте сіль і перець до смаку. Подрібніть капусту, наріжте помідор і огірок тонкими скибочками. Натріть сир на тертці. Розкладіть лаваш на робочій поверхні. На середину викладіть капусту, потім м’ясо, овочі та посипте сиром. Полийте майонезом і кетчупом. Загорніть шаурму: спочатку складіть краї, а потім щільно скрутіть рулетом. За бажанням, обсмажте шаурму на сухій сковороді або грилі до хрусткої скоринки.

М'ясо у тандирі

Час: 1 година

1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– сіль до смаку;

– копчена паприка;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Яловичину наріжте на порції завтовшки 2 – 2,5 сантиметри. М’ясо висушіть серветкою. Натріть стейки спеціями. Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди м’ясо. Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть стейки і готуйте ще 10 хвилин. Дістаньте м’ясо з тандира та дайте йому "відпочити" мінімум 15 хвилин. Найкраще помістити його під кришку. Подавайте гарячим з улюбленими овочами.

Шоколадний торт

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів какао-порошку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– 150 мілілітрів окропу.

Для крему:

– 200 мілілітрів вершків (жирність 30%);

– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

У мисці змішайте борошно, цукор, какао, розпушувач і соду. В іншій мисці збийте яйця з молоком і олією. З’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, ретельно перемішайте. Влийте окріп і ще раз перемішайте тісто до однорідності. Змастіть форму для випікання олією або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 35 – 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою – вона має виходити сухою. Для крему розтопіть шоколад на водяній бані й змішайте його з вершками. Залиште крем охолонути до кімнатної температури. Остудіть готовий корж і розріжте його навпіл. Змастіть один корж кремом, накрийте другим і покрийте торт кремом зверху.

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