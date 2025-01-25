Скуштуйте страви, які обирає Володимир Зеленський, і створіть теплу атмосферу для сімейного святкування. Що він любить і як це приготувати розповідає 24 Канал.
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Що любить їсти президент
Ще на початку свого президентства Володимир Зеленський розповідав своїм прихильникам про свою любов до шаурми. За його словами, це не тільки чудовий перекус, а й спосіб триматися ближче до народу.
Коли в тебе напружений графік, шаурма може стати рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Це корисно. Рекомендую!
– поділився президент.
Також розповів журналістам, що його улюблений сніданок – яєчня з овочами, але найсмачнішим варіантом вважає хліб із маслом і сиром, доповнений чаєм з лимоном і кавою. Крім цього, Володимир Зеленський, як більшість українських чоловіків, любить смажене м'ясо. Його фаворит – стейк у тандирі.
Я більше за все люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є. Взагалі найсмачніший сніданок, щоправда, заборонений всілякими дієтами… Іноді ми з дружиною його дуже любимо. Це хліб з маслом зі звичайним сиром і чорний чай з лимоном без цукру,
– поділився президент.
Яєчня зі смаженими перцями
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 солодкі перці;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка олії;
– сіль – до смаку;
– чорний перець – до смаку.
Приготування:
- Промийте перці та наріжте їх смужками.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні.
- Викладіть перці й смажте, помішуючи, поки вони не стануть м’якими та злегка підрум’яняться.
- Збийте яйця в мисці з дрібкою солі.
- Влийте їх до смажених перців. Зменште вогонь і готуйте, поки яйця повністю не схопляться.
- За бажанням додайте чорний перець.
Шаурма
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 листи лаваша;
– 300 грамів курячого філе;
– 1 помідор;
– 1 огірок;
– 100 грамів капусти (білокачанної або пекінської);
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки кетчупу;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 столова ложка рослинної олії – для смаження.
Приготування:
- Розігрійте сковороду з олією, обсмажте м’ясо до золотистого кольору. Додайте сіль і перець до смаку.
- Подрібніть капусту, наріжте помідор і огірок тонкими скибочками. Натріть сир на тертці.
- Розкладіть лаваш на робочій поверхні.
- На середину викладіть капусту, потім м’ясо, овочі та посипте сиром. Полийте майонезом і кетчупом.
- Загорніть шаурму: спочатку складіть краї, а потім щільно скрутіть рулетом. За бажанням, обсмажте шаурму на сухій сковороді або грилі до хрусткої скоринки.
М'ясо у тандирі
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– сіль до смаку;
– копчена паприка;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Яловичину наріжте на порції завтовшки 2 – 2,5 сантиметри.
- М’ясо висушіть серветкою.
- Натріть стейки спеціями.
- Тандир розігрійте до 80 градусів та помістіть туди м’ясо.
- Коли мине 8 – 10 хвилин, переверніть стейки і готуйте ще 10 хвилин.
- Дістаньте м’ясо з тандира та дайте йому "відпочити" мінімум 15 хвилин. Найкраще помістити його під кришку.
- Подавайте гарячим з улюбленими овочами.
Шоколадний торт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 150 мілілітрів окропу.
Для крему:
– 200 мілілітрів вершків (жирність 30%);
– 100 грамів шоколаду.
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, цукор, какао, розпушувач і соду. В іншій мисці збийте яйця з молоком і олією.
- З’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, ретельно перемішайте.
- Влийте окріп і ще раз перемішайте тісто до однорідності.
- Змастіть форму для випікання олією або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму.
- Випікайте при температурі 180 градусів протягом 35 – 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою – вона має виходити сухою.
- Для крему розтопіть шоколад на водяній бані й змішайте його з вершками.
- Залиште крем охолонути до кімнатної температури.
- Остудіть готовий корж і розріжте його навпіл.
- Змастіть один корж кремом, накрийте другим і покрийте торт кремом зверху.
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