Попробуйте блюда, которые выбирает Владимир Зеленский, и создайте теплую атмосферу для семейного празднования. Что он любит и как это приготовить рассказывает 24 Канал.
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Что любит есть президент
Еще в начале своего президентства Владимир Зеленский рассказывал своим сторонникам о своей любви к шаурме. По его словам, это не только отличный перекус, но и способ держаться ближе к народу.
Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Это полезно. Рекомендую!
– поделился президент.
Также рассказал журналистам, что его любимый завтрак – яичница с овощами, но самым вкусным вариантом считает хлеб с маслом и сыром, дополненный чаем с лимоном и кофе. Кроме этого, Владимир Зеленский, как большинство украинских мужчин, любит жареное мясо. Его фаворит – стейк в тандыре.
Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть. Вообще самый вкусный завтрак, правда, запрещен всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара,
– поделился президент.
Яичница с жареными перцами
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 сладких перца;
– 3 яйца;
– 1 столовая ложка масла;
– соль – по вкусу;
– черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Промойте перцы и нарежьте их полосками.
- Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.
- Выложите перцы и жарьте, помешивая, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся.
- Взбейте яйца в миске со щепоткой соли.
- Влейте их к жареным перцам. Уменьшите огонь и готовьте, пока яйца полностью не схватятся.
- По желанию добавьте черный перец.
Шаурма
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 листа лаваша;
– 300 граммов куриного филе;
– 1 помидор;
– 1 огурец;
– 100 граммов капусты (белокочанной или пекинской);
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– соль и перец – по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла – для жарки.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте мясо до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Измельчите капусту, нарежьте помидор и огурец тонкими ломтиками. Натрите сыр на терке.
- Разложите лаваш на рабочей поверхности.
- На середину выложите капусту, затем мясо, овощи и посыпьте сыром. Полейте майонезом и кетчупом.
- Заверните шаурму: сначала сложите края, а затем плотно сверните рулетом. По желанию, обжарьте шаурму на сухой сковороде или гриле до хрустящей корочки.
Мясо в тандыре
- Время: 1 час
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 800 граммов говядины;
– соль по вкусу;
– копченая паприка;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Говядину нарежьте на порции толщиной 2 – 2,5 сантиметра.
- Мясо высушите салфеткой.
- Натрите стейки специями.
- Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда мясо.
- Когда пройдет 8 – 10 минут, переверните стейки и готовьте еще 10 минут.
- Достаньте мясо из тандыра и дайте ему "отдохнуть" минимум 15 минут. Лучше всего поместить его под крышку.
- Подавайте горячим с любимыми овощами.
Шоколадный торт
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сахара;
– 50 граммов какао-порошка;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров молока;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 150 миллилитров кипятка.
Для крема:
– 200 миллилитров сливок (жирность 30%);
– 100 граммов шоколада.
Приготовление:
- В миске смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соду. В другой миске взбейте яйца с молоком и маслом.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте.
- Влейте кипяток и еще раз перемешайте тесто до однородности.
- Смажьте форму для выпекания маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35 – 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна выходить сухой.
- Для крема растопите шоколад на водяной бане и смешайте его со сливками.
- Оставьте крем остыть до комнатной температуры.
- Остудите готовый корж и разрежьте его пополам.
- Смажьте один корж кремом, накройте вторым и покройте торт кремом сверху.
Узнайте детали: любимое блюдо Дональда Трампа.